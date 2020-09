Troféu Joan Gamper: Barcelona define data, horário e rival de torneio amistoso

Clube catalão enfrenta o Elche no dia 19 de setembro pela 55ª edição do confronto

O confirmou que o Elche será o seu adversário no Troféu . O clube catalão confirmou o duelo para o dia 19 de setembro, às 19h (horário espanhol) no Camp Nou. No horário de Brasília, a partida ocorrerá às 14h.

O Troféu Joan Gamper é organizado pelo Barça desde 1966 para homenagear o ex-atleta que batiza o torneio, um dos fundadores e presidente em várias ocasiões entre 1908 e 1925. , , , , e já participaram do duelo.

CONFIRMADO❗

🏆 Trofeo Joan Gamper 2020

🏟️ Camp Nou

🆚 @elchecf

📅 19/09 · 19pm CEST

📺 Barça TV+

👌 @EstrellaDammEs — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 13, 2020

Para o torneio amistoso, normalmente realizado na pré-temporada, o Barcelona convida vários clubes do futebol mundial. Poucos meses após o trágico acidente com grande parte do elenco da , em 2017, o clube catarinense foi o convidado, perdendo por 5 a 0, mas com diversas homenagens às vítimas.

A partida maracá o primeiro teste do novo treinador, Ronald Koeman, no Camp Nou, antes da estreia na , contra o , no próximo dia 27. A partida será válida pela 55ª do Joan Gamper. No último sábado (12), em jogo treino, o Barça venceu o Nàstic por 3 a 1 com gols de Dembélé, Griezmann e Philippe Coutinho.