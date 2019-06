Troféu da Copa América ganha voo especial e chega a São Paulo para cerimônia de abertura

Campeões nas edições de 1989 e 1997 do torneio continental, César Sampaio e Mauro Galvão escoltaram o troféu na viagem do Rio a São Paulo

O troféu da Copa América 2019 chegou a nesta terça-feira (4) em voo especial da Gol, uma das patrocinadoras do torneio.

A taça de 9kg e 70 centímetros saio em voo do Rio de Janeiro, onde tinha chegado há pouco tempo após excursão entre , , e . Ela agora ficará na capital paulista até o dia 14, quando será exibida na cerimônia de abertura da competição antes da partida entre e no estádio do Morumbi.

Antes do voo, que ganhou o número comemorativo "2019", o troféu foi exposto no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e atraiu a atenção e os celulares de passageiros e funcionários do aerpoporto.

Durante o voo, o troféu foi tratado como maior estrela: manuseado apenas por uma pessoa munida de luvas especiais, ela foi cuidadosamente colocada na parte da frente do avião e depois desfilou no corredor para jornalistas, convidados e demais passageiros.

Para acompanhar o troféu estavam dois jogadores que já o levantaram antes: César Sampaio, campeão na Bolívia em 1997, marcou presença ao lado de Mauro Galvão, que representou o Brasil no título da de 1989, a última disputada em território brasileiro.

"O Brasil não vencia uma Copa América há quarenta anos, levamos aquele campeonato muito a sério. Jogar em casa nem sempre é mais fácil", disse o ex-zagueiro da .

A taça ficará exposta ao longo do terça no Aeroporto de Congonhas. Na quarta ela parte para o shopping Cidade de São Paulo, onde ficará exposta até 10 de junho. De lá, ela segue para um congresso que acontece de 11 a 13 de junho no Expo Transamérica. No dia 14, enfim, o troféu chega ao Morumbi para o início da Copa América.