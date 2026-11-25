O ex-jogador, de 41 anos, é um dos participantes da atual temporada do programa da ITV "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!".
Em conversa com os colegas de acampamento, ele contou que ele e Coleen trocaram o bidê ("Bidet") por um segundo vaso sanitário na casa onde moravam antes.
"Era meio que, de qualquer forma, a gente não ia usar o bidê. Então colocamos dois vasos, para que eu e a Coleen pudéssemos sentar lado a lado enquanto fazíamos nossas necessidades", disse Rooney.
E acrescentou: "A única coisa que eu não faço é me limpar na frente dela, então ela tem que terminar e sair".
Coleen, por sua vez, afirmou agora que ficou nervosa depois da confissão pública de Wayne e com o que ele ainda pode dizer.
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Durante participação no programa "I'm a Celebrity: Unpacked", ela foi questionada pelos apresentadores Sam Thompson e Kemi Rodgers sobre como se sentiu ao ver o marido revelar os hábitos do casal no banheiro em rede nacional.
"Nem era a questão do banheiro em si. Era o que sairia da boca dele depois, se ele já estava dizendo aquilo agora", afirmou.
E continuou: "Isso foi na nossa casa antiga, então obviamente faz muito tempo. Os construtores nos perguntaram: vocês querem dois vasos sanitários, ou um vaso e um bidê? E nós respondemos: bom, vamos ficar só com dois vasos, porque não vamos usar o bidê. Não era algo rotineiro. Só acontecia quando havia necessidade".
Em seguida, uma foto da configuração do banheiro foi exibida na tela, com um rolo de papel higiênico posicionado entre os dois vasos.
"A gente passava um para o outro", disse ela, rindo.
Depois da exibição do episódio, Coleen compartilhou fotos dos vasos sanitários no Instagram. Uma das imagens a mostra de pé entre eles, enquanto se maquia diante do espelho, com a legenda "2018".
Ela também publicou outra foto, mostrando os dois vasos lado a lado, com a legenda: "Meu Deus, nossa casa antiga. A casa da família Thrones".
Rooney pensou em suicídio
Há cerca de uma semana, Wayne Rooney, ídolo do Manchester United e da seleção da Inglaterra, revelou ter passado por um período psicológico muito duro durante a carreira, no qual chegou a pensar em suicídio, ao mesmo tempo em que sofria com o alcoolismo. Segundo ele, essa fase o levou ao isolamento e a se afastar das pessoas ao seu redor.
Rooney, de 41 anos, falou abertamente sobre a experiência durante participação no podcast "The Midpoint with Gabby Logan", relembrando um período difícil após o nascimento do filho Kai, quando não conseguia lidar com as crises que enfrentava longe dos gramados.
O ex-astro do Manchester United contou que sabia estar passando por um momento extremamente difícil, mas não queria que o filho o visse naquele estado, o que o levou a se isolar e se afastar dos outros, até que começou a ter pensamentos suicidas.
"Olhando para trás, posso dizer que fui egoísta, mas eu sabia que estava passando por um momento muito difícil. Naquela época, eu não queria que o Kai me visse daquele jeito, então também me isolei", disse Rooney.
E prosseguiu: "Cheguei até a pensar em suicídio. Eu não queria mais ver ninguém nem encontrar qualquer pessoa na rua, não queria mais entrar em lojas. Eu ainda me sentia bem no campo de futebol, mas tinha muitos problemas em todo o resto".