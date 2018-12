"Trocar Grêmio por Boca? É mais barato comprar o Mbappé", brinca Kannemann

De férias, o zagueiro gremista desmente as possibilidades de defender outra equipe argentina em sua carreira

Walter Kannemann, zagueiro do Grêmio, comentou sobre as altas taxas de transferência dos clubes brasileiros, e desmentiu a possibilidade de jogar no Boca Juniors no ano que vem.

“As cláusulas no Brasil são bem altas. É mais barato comprar (Kylian) Mbappé”, disse o jogador argentino ao TyC Sports.

Kannemann desfrutou de alguns títulos com no Tricolor gaúcho desde a sua chegada, em julho de 2016, como: uma taça da Libertadores, uma Copa do Brasil, um Gauchão e uma Recopa Sul-americana, além de disputar a final do Mundial de 2017. Neste ano, chegou à semifinal da Libertadores com sua equipe, quando foram derrotados para o River Plate.

Antes do Grêmio, o zagueiro havia jogado pelo San Lorenzo, única equipe argentina que vestiu a camisa na sua carreira (estreou em 2012), e onde venceu a Copa Libertadores de 2014.



(Kannemann já enfrentou Cristiano Ronaldo em duas finais do Mundial de Clubes, uma pelo San Lorenzo e outra pelo Grêmio. Foto: Getty)

“Ninguém aqui sabe nada desse clube (Boca), ou de outro. Estamos tranquilos no Brasil, curtindo as férias”, acrescentou o zagueiro sobre os rumores que o apontam a jogar no Boca em 2019.

Kannemann e Pedro Geromel, companheiros da linha defensiva, renovaram seus contratos com a equipe de Porto Alegre até dezembro de 2019 e fim de 2021, respectivamente. Além dos zagueiros, o técnico Renato Portaluppi, que havia sido especulado a treinar o Flamengo, também renovou contrato até o fim do próximo ano.