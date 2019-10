Trocar Atlético por Real Madrid? "Não iria depois de vestir as cores do Atleti", diz Hernandez

Jogador campeão do mundo pela França se diz feliz no Bayern de Munique, onde sente que há grande confiança nele

O lateral-esquerdo campeão do mundo, Lucas Hernandez confirmou que o Real Madrid tentou contratá-lo há algum tempo. O defensor francês afirmou, porém, que não jogaria no maior rival da equipe que defendeu por tanto tempo.

" já tinha procurado me contratar, é verdade. Mas não foi nesse verão. E eu não iria para lá. Não depois de ter vestido as cores do Atlético [de Madrid] por tanto tempo", disse o camisa 21 do de Munique à France Football.

Hernandez deixou o Atlético em julho de 2019, mas não fez um simples mudança de bairro na capital da . Ele foi contratado pelo Bayern de Munique por 80 milhões de euros (cerca de R$ 350 milhões). Em pouco tempo na nova casa ele se adaptou e se tornou um titular constante.

Ele se tornou o terceiro defensor mais caro da história, atrás apenas de Harry Maguire, do e Virgil van Dijk, do . Ainda assim, ele disse que não coloca pressão sobre si devido ao enorme montante de dinheiro investido nele e citou a confiança do clube nele.

"Eu não vou colocar pressão em cima de mim. Mas eu estou ciente do esforço que o Bayern fez para me contratar. Por causa disso, eu não quero decepcionar os torcedores e o clube. Depende de mim ser digno da confiança deles. Mas eu sou uma pessoa que dá tudo o tempo todo, em uma partida ou em um treinamento", disse Hernandez.