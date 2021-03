Troca de Ídolo do FIFA 21: como completar os desafios e conseguir cartas

Evento do Ultimate Team permite que jogadores cumpram desafios e obtenham cartas de Ídolos para o FIFA 21. Veja como participar

A nova temporada do Ultimate Team do FIFA 21 chegou, e entre as principais novidades está a segunda fase do evento de Troca de Ídolos, onde os jogadores podem cumprir desafios onlines, conseguir ‘tokens’ e trocá-los por ótimos prêmios, incluindo cartas de Ídolos, os jogadores lendários do game.

No total, são nove tokens disponíveis, que somados aos da temporada passada, podem ser trocados pela premiação máxima, a versão Prime Moments de Roberto Baggio, avaliada em 1 milhão de moedas.

Mas aqueles que não tiveram o tempo e paciência para cumprir todos os desafios também têm ótimas alternativas, desde trocas de três tokens por um pacote com 25 jogadores de nível 82 ou superior, até a versão Prime Moments do luso-brasileiro Deco, que custa sete tokens.

Como conseguir os tokens e fazer as trocas?

Visite a área de objetivos do Ultimate Team do FIFA 21 (na tela principal do modo), e na aba “Objetivos”, confira as exigências para completar cada desafio. Ao conseguir os tokens, selecione Jogar > Desafios de Montagem de Elencos e então a aba Trocas, onde estão listados todos os prêmios do evento.

Para obter as cartas especiais que são trocadas pelas premiações do evento, é necessário cumprir uma série de desafios no modo Ultimate Team, que vão de vencer partidas no modo offline Squad Battles, até conquistar pelo menos 15 vitórias na Weekend League, modalidade mais competitiva do jogo.

O maior desafio fica por conta dos objetivos que exigem que os jogadores marquem gols, deem assistências e vençam na playlist de amistosos “Uma Liga”. A grande sacada é que a comunidade do FIFA 21 se juntou em um conjunto de regras não oficiais, que tem como objetivo tornar a tarefa mais rápida e simples para todos.

Nesses amistosos, é comum que os jogadores deixem a partida assim que sofrerem o primeiro gol. Assim, aquele que marcar primeiro, costuma ficar com a vitória, mas também é “convidado” a deixar a partida sempre que conceder o primeiro gol ao adversário. Assim os jogos não costumam durar mais do que alguns minutos, e permitem que os jogadores obtenham os tokens de forma bastante ágil.

O prazo para terminar os desafios vai até o fim da atual temporada do FIFA 21, que vai até o inícios do próximo mês de maio, então vale cumprir as tarefas com calma e decidir bem quais prêmios quer pegar.