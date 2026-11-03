Manchester United busca solução para crise na lateral esquerda
As dificuldades persistentes do Manchester United na lateral esquerda levaram a diretoria do clube a buscar reforços imediatos na próxima janela de transferências de inverno. Com Luke Shaw como único especialista de origem na posição, as lesões frequentemente deixam o elenco sem opções e obrigam Michael Carrick a escalar Diogo Dalot ou Ayden Heaven fora de suas posições preferidas. A falta de equilíbrio se tornou uma prioridade para o diretor esportivo Jason Wilcox, que, segundo relatos, está disposto a retomar as conversas por Ait-Nouri depois que o clube recusou uma oferta de empréstimo pelo jogador no último dia da janela de verão.
Ait-Nouri, que já conhece bem a primeira divisão inglesa por suas passagens por Wolves e Manchester City, é visto como uma opção de qualidade capaz de melhorar imediatamente a equipe titular. Segundo informações de Florian Plettenberg, um acordo sobre as condições pessoais não deve ser um problema, já que o jogador de 25 anos deseja ter mais tempo de jogo em outro clube após perder espaço no Manchester City.
A frustração de Ait-Nouri no Etihad Stadium
Desde sua transferência de 30 milhões de libras para o Manchester City no verão de 2025, o ex-jogador de Angers e Wolves não conseguiu se firmar como titular. Em sua primeira temporada completa no Manchester City, disputou apenas 17 partidas da Premier League, e sua participação diminuiu ainda mais nesta temporada.
O argelino não jogou um minuto sequer no campeonato nesta temporada. Suas poucas participações se limitaram a entradas como substituto na Champions League e a partidas nas copas nacionais. Atualmente, está atrás de nomes como Josko Gvardiol e a jovem promessa Nico O’Reily na disputa por espaço.
Diante da falta de oportunidades, Ait-Nouri estaria aberto a uma saída em janeiro para dar novo impulso à carreira. Apesar dos poucos minutos em campo pelo Manchester City, seu desempenho anterior no Wolves, onde disputou 157 jogos e marcou 12 gols, mostra que é um jogador “tecnicamente excelente”, capaz de contribuir tanto na defesa quanto no ataque como ala ou ponta. Essa versatilidade atrai a comissão técnica do United, que tenta afastar a equipe das últimas posições da tabela.
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O obstáculo da rivalidade de Manchester
O principal obstáculo a um possível acordo continua sendo a rivalidade histórica e geográfica entre os dois clubes, que costuma tornar notoriamente difíceis as negociações de transferências diretas. Jogadores experientes raramente trocam o United pelo Manchester City ou vice-versa. O último caso de grande repercussão foi o de Owen Hargreaves, que se juntou ao clube do Etihad somente após o fim de seu contrato em Old Trafford, em 2011.
A famosa ida de Carlos Tevez para o Manchester City, em 2009, continua sendo um dos momentos mais controversos da história recente do confronto, embora aquela transferência tenha envolvido questões complexas de direitos econômicos detidos por terceiros, e não um acordo direto entre os clubes.
O United pode esperar que sua nova estrutura executiva ajude a superar esse obstáculo, já que o CEO Omar Berrada e Jason Wilcox ocuparam cargos importantes no Manchester City. As relações e os contatos que eles mantêm no Etihad podem ser fundamentais para facilitar as negociações por um jogador que o Manchester City claramente considera fora de seus planos.