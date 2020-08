Troca de camisas pode tirar Neymar da final da Liga dos Campeões?

Camisa 10 do PSG pode ser punido disciplinarmente pela Uefa por quebrar o protocolo de proteção contra a Covid-19

Uma troca de camisas pode tirar Neymar da final da Liga dos Campeões de 2019/20. Logo após a vitória do PSG por 3 a 0 contra o RB Leipzig, o atacante brasileiro deu sua camisa ao defensor Marcel Halstenberg, que retribuiu o gesto.

Embora seja algo comum e tradicional no futebol mundial, a troca de camisas entre adversários está "proibida" pela Uefa. A entidade europeia colocou este item no protocolo contra o contágio da Covid-19, para que o retorno das competições fosse o mais seguro possível.

No documento de 31 páginas, a Uefa estabelece diversas regras como testagens regulares, zonas específicas para jogadores, staff e imprensa nos estádios e o uso da máscara. Sobre a troca de camisas, a entidade advertiu: "Recomenda-se aos jogadores não trocar de camisas".

O documento, porém, não deixa explícito qual a punição para jogadores que trocarem os uniformes com os adversários. O que está escrito é: "O não cumprimento das obrigações estabelecidas pelo Protocolo da Uefa pode resultar em punições disciplinares de acordo com as Regras Disciplinares da Uefa".

Neymar pode ser obrigado a cumprir 14 dias de isolamento social, o que o tiraria da grande final da Liga dos Campeões, que acontece já no próximo domingo, 23 de agosto. Vale lembrar que é a primeira final do principal torneio europeu que o disputa em sua história.

Nas quartas de final, Neymar já não ficou com a camisa que disputou o jogo, mas ele não trocou com outro adversário. O CEO da Atalanta pediu e levou para casa a camisa do brasileiro.

Caso a Uefa realmente puna o jogador, o PSG perderá um dos principais protagonistas do time. Neymar é um dos jogadores que mais se destacaram nos últimos jogos do time francês na competição europeia, sendo colocado até como um dos candidatos ao prêmio de melhor do mundo.