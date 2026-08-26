Tristan Gooijer parece estar prestes a dar sequência à sua carreira no Lommel SK. Embora sua transferência ainda não tenha sido anunciada oficialmente por Ajax ou pelo clube belga, o lateral-direito de 21 anos já se despediu do Ajax por meio do Instagram.

“Depois de todos esses anos, chega ao fim meu tempo no Ajax”, começa Gooijer. Ao lado do texto, ele publicou um vídeo com vários momentos marcantes de sua passagem por Amsterdã.

“Entrei na base aos 11 anos com um sonho: um dia chegar ao time principal. Como pequeno torcedor na F-Side, é ainda mais especial que eu tenha podido vestir a camisa do Ajax na ArenA.”

“Sou grato a todos que fizeram parte da minha trajetória e orgulhoso por ter podido jogar por este clube maravilhoso. Às vezes, você pode se decepcionar com as pessoas sem perder o amor pelo clube”, escreveu Gooijer, dando ainda uma pequena alfinetada. Não fica claro a quem ele se refere com isso. “Ajacied para sempre.”

Ajax e Lommel chegaram há algum tempo a um acordo por uma taxa de transferência de cerca de meio milhão de euros pelo defensor. As negociações entre Gooijer e o clube belga, porém, transcorreram de forma tão complicada que inicialmente o negócio parecia prestes a melar.

Isso, no entanto, mudou nesse meio-tempo. O De Telegraaf informou no último fim de semana que a transferência voltou a ficar próxima e que as partes envolvidas quase chegaram a um acordo definitivo.

Gooijer fez 13 partidas pelo time principal do Ajax e, além disso, disputou 50 jogos pelo Jong Ajax. Na temporada passada, foi emprestado ao PEC Zwolle, onde atuou em um total de 25 partidas.