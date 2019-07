Trippier releva que problemas internos o incentivaram a trocar o Tottenham pelo Atlético de Madrid

Lateral-direito da seleção inglesa já está atuando pelo time de Diego 'Cholo' Simeone

O lateral-direito Kieran Trippier está vivendo em novos ares. Depois de trocar o Tottenham Hotspur pelo Atlético de Madrid, o jogador já vem atuando com a camisa do novo clube e deve opção de titular para Diego 'Cholo' Simeone. Em entrevista à Sky Sports, o defensor falou que houve problemas dentro do time londrino que o motivou a procurar um novo desafio.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Eu acho que era a hora de eu mudar e seguir em frente. Eu digo exatamente que eu precisava mudar, mas coisas aconteceram nos bastidores do , das quais eu realmente não quero falar, mas eu precisava mudar de lá", falou o lateral de 28 anos.

Trippier esteve em campo na incrível goleada do Atlético de Madrid sobre o rival Real Madrid, por 7 a 3, pela , na última sexta-feira (26). Ele foi parte importante do esquema de Mauricio Pochettino nos últimos quatro anos no Tottenham, foi pelo clube de Londres que ele conseguiu sua convocação para a da . Além de tudo, ainda chegou à final da última edição da com os Spurs.

O atleta falou sobre sua adaptação ao clube colchonero e fala como se já estivesse se sentindo em casa. Ele ressaltou especialmente a importância de Álvaro Morata e Diego Costa, que marcou quatro dos sete gols sobre o na competição amistosa.

"Está sendo muito mais fácil do que eu imaginava. Os jogadores têm sido incríveis comigo. Desde que passei pela porta eles me receberam com os braços abertos, o treinador também. Especialmente esses dois, Morata e Costa têm sido brilhantes comigo. Eles me explicaram o que significa jogar pelo Atlético e o que tudo isso significa para a torcida", falou Trippier.