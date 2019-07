Trippier, Felipe, Lodi, João Félix: como deve ser o novo Atlético de Madrid?

Elenco é reformulado por Diego Simeone e acerta oito novas contratações, sendo quatro de grande impacto. Como será a equipe comandada pelo argentino?

O anunciou, há pouco mais de uma hora, a contratação de Kieran Trippier, lateral direito que pertencia ao Hotspurs. Esta é a quarta contratação relevante do clube da no mercado da bola.

Antes de confirmar o inglês por três temporadas, a cúpula do Atleti já havia acertado as chegadas do zagueiro Felipe, o lateral esquerdo Renan Lodi e o atacante João Felix.

As contratações são para suprir as saídas de nomes relevantes na equipe comandada por Diego Simeone. Godín foi para a de Milão nesta janela. Filipe Luís não renovou o contrato, encerrado em 30 de junho. E Antoine Griezmann foi vendido por 120 milhões de euros para o .

A lateral direita deve ficar com o inglês Trippier. Desde a saída de Juanfran, a equipe só contava com Santiago Arias para a posição. O britânico de 28 anos chegou ao time para se tornar o titular. Ele custou 22,1 milhões de euros (R$ 93,2 milhões) aos cofres do clube do Wanda Metropolitano.

A equipe muda um pouco a sua forma de atuar. A chegada dos novos reforços deixa o elenco mais jovem e com novas possibilidades. Além dos citados, já chegaram também ao clube: Marcos Llorente, Saponjic, Héctor Herrera e Ibánez. A diretoria ainda tenta a contratação de James Rodríguez.

O perfil de contratações é semelhante ao adotado no passado: buscando apostas que podem crescer e se tornar estrelas, como aconteceu com Griezmann, hoje no Barcelona. A única contratação que fugiria deste padrão é a de James Rodríguez, que pode deixar o arquirrival para atuar no clube da mesma cidade.

Hoje, os madridistas pedem 40 milhões de euros pelo meia-atacante que se destacou na disputa da pela seleção se seu país. O valor não é considerado elevado pela cúpula, e a negociação pode acontecer nos próximos dias.