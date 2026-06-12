Trippier está furioso com o novo clube e quer rescindir o contrato imediatamente, após apenas duas semanas

Kieran Trippier está furioso com seu novo clube, o Wolverhampton Wanderers. O lateral-direito assinou recentemente um contrato com o clube recém-rebaixado até meados de 2028, mas já quer rescindir o contrato, segundo a Sky Sports.

Trippier trocou o Newcastle United pelo Wolverhampton há duas semanas, sem custos de transferência. Um motivo importante para sua escolha foi o técnico do Wolves, Rob Edwards, que havia se empenhado bastante para a chegada de Trippier.

Na quinta-feira, o Wolves anunciou que Edwards não está mais no comando do Molineux. Trippier está furioso e pensa em rescindir seu contrato.

O jogador, que disputou 54 partidas pela seleção inglesa, assinou contrato de duas temporadas com opção de renovação por mais um ano com o Wolverhampton, que sofreu rebaixamento da Premier League nesta temporada.

Trippier conquistou a LaLiga com o Atlético na temporada 2020/21. Além disso, ele venceu a EFL Cup no ano passado com o Newcastle, que derrotou o Liverpool por 2 a 1.

O lateral-direito passou pelas categorias de base do Manchester City, mas foi para o Burnley via Barnsley. Em janeiro de 2015, Trippier mudou-se do noroeste da Inglaterra para o norte de Londres: ele assinou com o Tottenham Hotspur.

Durante sua passagem pelos Spurs, Trippier estreou pela seleção inglesa. Ele chegou à final do Euro 2021 (perdida para a Itália nos pênaltis) e ficou em quarto lugar na Copa do Mundo de 2018 (derrota por 2 a 0 para a Bélgica na disputa pelo terceiro lugar).



