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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Tríplice atuação empolgante de Chiesa tranquiliza Alonso antes do início da Premier League

Chelsea x Real Sociedad
Chelsea
Real Sociedad
Amistosos de clubes
Fulham x Chelsea
Fulham
Premier League
England
Espanha

Fulham enfrenta

O Chelsea encerrou sua preparação para a nova temporada com uma valiosa vitória sobre o visitante Real Sociedad, da Espanha, por 3 a 1, no amistoso que reuniu as duas equipes neste sábado no estádio Stamford Bridge, transmitindo sinais positivos antes do início de sua caminhada oficial.

O Chelsea abriu o placar cedo, com o recém-chegado Morgan Rogers aos 9 minutos, depois de conceder ao seu time uma clara vantagem desde o começo da partida.

O gol proporcionou ao jogador inglês um início ideal em sua primeira aparição com a camisa do clube, após sua transferência neste verão vindo do Aston Villa por 137 milhões de euros.

O Chelsea impôs seu ritmo ao andamento do jogo durante os primeiros minutos, antes de o Real Sociedad conseguir o empate nos momentos finais do primeiro tempo, quando Jon Aramburu marcou aos 45 minutos, fazendo com que a primeira metade da partida terminasse empatada por 1 a 1.

O Chelsea não esperou muito para retomar a dianteira, já que o atacante brasileiro João Pedro voltou a balançar as redes apenas dois minutos após o início do segundo tempo, antes de acrescentar o terceiro gol aos 77 minutos, selando a vitória para os donos da casa com um doblete pessoal que reforçou a confiança da equipe antes do começo da temporada.

Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE

O Chelsea inicia sua caminhada na Premier League no dia 24 de agosto, quando enfrenta o Fulham, enquanto o Real Sociedad entra na nova temporada com a moral mais baixa, após sofrer sua terceira derrota consecutiva, na sequência das derrotas para Toulouse e Colônia, e antes de sua partida de estreia no Campeonato Espanhol contra o Real Betis no dia 21 de agosto.

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