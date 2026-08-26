O Real Madrid anunciou a escalação titular para o duelo contra a Real Sociedad, na partida adiada da primeira rodada do Campeonato Espanhol, "La Liga", no estádio Santiago Bernabéu, casa dos merengues.

O Real Madrid entra em campo sob o comando do técnico José Mourinho com a moral elevada após a difícil vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol na estreia, enquanto a Real Sociedad busca corrigir o rumo depois da derrota na abertura diante do Real Betis.

A escalação titular do Real Madrid contou com a presença de 3 novas contratações de uma só vez, num sinal claro do desejo de José Mourinho de injetar sangue novo desde o início.

O treinador português escalou o holandês Denzel Dumfries para comandar o setor direito, e ao seu lado o francês Ibrahima Konaté para reforçar a zaga, enquanto a maior surpresa foi a inclusão do português Bernardo Silva no meio-campo para armar as jogadas, fazendo com que o trio dispute a sua primeira partida oficial como titular com a camisa dos merengues no estádio Santiago Bernabéu.

A escalação do Real Madrid ficou da seguinte forma:

Goleiro: Courtois.

Defesa: Dumfries - Konaté - Huijsen - Carreras.

Meio-campo: Bernardo Silva - Valverde - Arda Güler - Bellingham.

Ataque: Vinícius - Mbappé.

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Reservas: Lunin - Mestre - Camavinga - Trent - Cucurella - Ceballos - Brahim - Rüdiger - Yan Diomandé - Cestero - Mario Rivas - Alexis Sirera.