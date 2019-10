Trio do São Paulo compensaria elenco 'curto' do Barcelona; entenda

Antony, Igor Gomes e Liziero estão na mira do clube catalão; Barça quer aumentar e renovar seu elenco

O recebeu a visita de Eric Abidal nesses últimos dias. No domingo, 27, o ex-jogador e agora Secretário Técnico do esteve presente no Morumbi (junto com André Cury, representante do Barça na América do Sul) para acompanhar o jogo entre o tricolor e o . Já na segunda-feira, ele foi até o CCT da Barra Funda.

O francês não está em São Paulo só para rever seu amigo Daniel Alves, mas há um real motivo por trás disso: o Barça tem interesse em Antony, Igor Gomes e Liziero. E Abidal veio justamente para acompanhar os três jogadores de perto.

A procura por jovens jogadores se explica pelo próprio elenco do Barcelona. O time tem poucas opções além dos 11 titulares para fazer um revezamento e manter a qualidade da equipe. Em determinadas posições, faltam peças de reposição.

Talvez a maior jóia do São Paulo nos últimos anos, Antony é o mais badalado dos três jogadores analisados por Abidal. O ponta-direita já recebeu sondagens do , que chegou a oferecer 20 milhões de euros pelo jogador. Mas o São Paulo pede algo perto da casa dos 50 milhões de euros. Contantemente presente nas listas de seleções sub-20 e olímpica, Antony chama a atenção do Barcelona por fazer o que ninguém no Barça faz: jogar na posição de Messi.

O time catalão já testou diversas opções de jogadores na ponta-direita, mas nenhum jogador teve sucesso por ali. Nem mesmo Antoine Griezmann, que fechou a pouco no clube mas já mostrou que aquele lado do campo não é o seu forte. Antony, assim como Messi, é canhoto e gosta de levar as jogadas da direita para o meio. Mesmo tão jovem (tem apenas 19 anos), já demostrou que tem talento e potencial para ser um grande jogador e pode ser uma aposta do Barça para o futuro.

As opções para o meio de campo do Barcelona também são poucas. Excluindo da conta Ivan Rakitic e Arturo Vidal, jogadores cotados para sair para o clube fazer caixa, restam pouquíssimas para o setor: Arthur, Frenkie de Jong, Carles Aleñá e Sergio Busquets (que já tem 31 anos e não deve ficar por um período longo).

Liziero é um jogador que pode jogar em diversas funções tanto no meio de campo, como volante, segundo volante ou até aberto na esquerda, como também na lateral-esquerda. Alguns pequenos fatores podem colocar o meia mais perto do clube catalão: seu representante é André Cury (mas não há exclusividade entre o jogador e o clube representados pelo agente), tem passaporte europeu (logo não precisaria ocupar uma vaga de estrangeiro) e tem somente 21 anos (é mais novo que De Jong, 22, e Arthur, 23).

Já Igor Gomes é um jogador diferente dos que o Barcelona tem em seu elenco. Comparado com Kaká pelo estilo de jogo e porte físico, seu representante é Wagner Ribeiro, o mesmo de Neymar. Abidal pôde acompanhar um dos melhores jogos de Igor Gomes com a camisa do São Paulo: ele marcou um gol e deu uma assistência no jogo de domingo. É um jogador atua centralizado, atrás dos pontas, e pode oferecer ao Barcelona diferentes variações táticas.

No momento, o São Paulo considera que nenhum dos três jogadores pode deixar a equipe. Mesmo Igor Gomes, que não é titular absoluto, é peça chave no rodízio de jogadores feito pelo treinador Fernando Diniz. O Tricolor deve apenas liberá-los em caso de uma grande oferta. E o Barcelona sabe que não gastará pouco caso queira algum deles. Até por isso, Abidal está se aproximando do clube.