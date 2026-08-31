O brasileiro Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, está próximo de se transferir para o Barcelona, em uma negociação que pode trazer de volta à tona uma história curiosa que remonta ao verão de 2022, quando o jogador esteve perto de assinar com o Real Madrid, antes de o clube merengue recuar do negócio pelo fato de o atacante não possuir passaporte de um dos países da União Europeia.

De acordo com os relatos que revelaram os detalhes das negociações à época, o Real Madrid estava interessado na contratação de Jesus, e o atacante contava com a admiração de Carlo Ancelotti, além de os relatórios técnicos do clube terem sido positivos sobre suas qualidades. No entanto, a diretoria do clube decidiu não concretizar o negócio depois de ter esgotado todas as vagas destinadas a jogadores de fora da União Europeia.

Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão ocupavam as três vagas destinadas a jogadores não europeus no elenco do Real Madrid, enquanto os trâmites para que obtivessem passaportes espanhóis ainda estavam em andamento, o que impedia a inscrição de Jesus e sua participação em jogos caso se transferisse para a equipe.

A demora nos trâmites levou o Real Madrid a encerrar as negociações, e Jesus acabou por se transferir para o Arsenal, enquanto Vinícius obteve a nacionalidade espanhola em setembro de 2022, antes de Rodrygo e Militão o seguirem posteriormente, encerrando assim o impasse que havia impedido a transferência do atacante brasileiro ao clube merengue.

Quatro anos depois, Jesus está próximo de retornar ao Campeonato Espanhol, mas desta vez pela porta do Barcelona, que praticamente concluiu seu acordo com o Arsenal sobre a transferência do atacante brasileiro, em um negócio que pode ser oficializado nas próximas horas.

Dessa forma, a história de Jesus passou de um negócio barrado pelo passaporte junto ao Real Madrid para uma possível transferência ao rival Barcelona, em uma ironia que reabre o capítulo de uma oportunidade perdida na qual o clube merengue tinha a aprovação de Ancelotti e relatórios técnicos positivos, mas não conseguiu aproveitá-la por causa de uma restrição administrativa.