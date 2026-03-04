Trilha sonora do EA Sports FC 26: lista completa de músicas, artistas e músicas do novo jogo de futebol

A trilha sonora do EA Sports FC 26 já está oficialmente disponível, chegando junto com o lançamento da última edição do simulador de futebol. Como sempre, a seleção musical é um dos maiores assuntos em torno do jogo.

Desde os dias da série FIFA — renomeada como EA Sports FC a partir da edição de 2024 —, a franquia construiu uma reputação por suas trilhas sonoras icônicas, com artistas de todo o mundo.

O EA Sports FC 26 dá continuidade a essa tradição com uma seleção global de 109 músicas de mais de 30 países. O jogo também marca uma novidade na série, com o jogador de futebol profissional Moise Kean (KMB) aparecendo na lista de faixas.

A GOAL traz para você a trilha sonora completa do EA Sports FC 26, incluindo todos os artistas e músicas apresentados no jogo.

Quais músicas estão na trilha sonora do EA Sports FC 26?

A trilha sonora do EA FC 26 está repleta de estrelas, com ícones globais e novos talentos. O duas vezes vencedor do Grammy Fred again.. faz um retorno bem-vindo, enquanto PinkPantheress — recentemente coroada Produtora do Ano pela Billboard Women In Music — adiciona seu toque com “Girl Like Me”, uma faixa que também reflete o esforço da EA em destacar a NWSL e o futebol feminino.

Uma das maiores novidades é uma faixa inédita de Ed Sheeran, que não só lidera as paradas globais, mas também é co-proprietário do Ipswich Town. E, em uma inovação sem precedentes, o jogador da seleção italiana Moise Kean, sob seu nome artístico KMB, se torna o primeiro jogador de futebol profissional a participar de uma trilha sonora do FC.

Kean expressou sua empolgação, dizendo: “O futebol e a música são paixões que unem pessoas em todo o mundo, independentemente de suas diferenças. Agora, fazer parte do FC 26, não apenas como jogador, mas também como artista, é um sonho que se tornou realidade.”

Além dos nomes consagrados, a playlist também é uma plataforma de lançamento para novos sons. O jogo estreia 27 faixas inéditas, incluindo músicas da cantora e compositora Joy Crookes, indicada ao BRIT, famosa por sua mistura de R&B, jazz e influências do sul da Ásia. Os fãs também serão apresentados aos sons inovadores de Alewya, que funde elementos eletrônicos, afrobeat e alternativos, enquanto a estrela global JENNIE, que ganhou fama com o BLACKPINK, adiciona outra camada de talento internacional.

A lista completa de faixas do Spotify está disponível para os fãs ansiosos por explorar essa mistura eclética de música.

Você pode conferir a trilha sonora do EA Sports 26 abaixo.

Artista Título da faixa Ácido Pantera ft. Cantora De Barro Pájaro Cantor Alewya Selah Aminé Vacay Animal Collective Amor na tela grande AR/CO x Punctual x NewEra Geração Amor Artemas isso vai me machucar Universo Bebê Podemos fingir Bag Raiders, Panamá Flowers Barry Can’t Swim & O’Flynn Kimpton Bearcubs Leve-me para casa Big Wild com participação de iDA HAWK Universe Bou com participação de DRS Misericórdia Amor de Menino Surfin’ Brent de la Cruz Guarde o seu fôlego CA7RIEL & Paco Amoroso Impostor Pegando moscas Iajoc cheapcuts ft. Benjamin Francis Leftwich Ultimamente corto.alto NÃO OUÇA D.O.D ft. RAHH Sunshine Deki Alem Diversão Djo De volta para você DNMO & Confz Slumber Dominic Fike chateado e agressivo DYSTINCT, 3robi MA3LISH Ebony & AG Beatz Festas e Manequins Ed Sheeran Symmetry Falle Nioke Heaviness Faul & Wad, 4Rain, Anlly Marin Flores Brancas Fred novamente... (ft. Skepta & PlaqueBoyMax) Volta da vitória Friction ft. Stylo G, Riko Dan & Frisco Bang Bang Bons vizinhos As pessoas precisam das pessoas Suborno Headliner Gurriers Erasure HAIM Gone Vida difícil bicicleta amarela Haute & Freddy Campos de Versalhes INJI GOOD TIME GIRL Jack Garratt Higher Jadu Heart U Jalen Ngonda Enquanto estivermos juntos Jazz Alonso SCORPION JENNIE como JENNIE Jersey As cores tornam-se cinzentas Joalin Camaleão John Glacier Emoções Joy Crookes Desvaneça seu coração Joy Overmono & Skiifall Lippy KILIMANJARO com AMAKA Dias melhores King Princess Cry Cry Cry Kinky Som da Casa KMB BOMBAY Kofi Stone Cores na minha mente Kojey Radical Conversation Labrinth Stardust Little Simz com Obongjayar e Moonchild Sanelly Flood Liza com 7PARALLEL Lover’s Skit Pobre Empresário Malka Jilala Mestre da Paz Gire o Bloco Mestre da Paz Não há mais underground Mei Semones Sentimento idiota Mergui Arrisque tudo Mentes brandas ÚLTIMA CHANCE MANHÃ Homem Moderno Moses Yoofee Trio com ENNY LUZ VERDE Mumzy Stranger, Muza KI KORI Myd Nosso Lar Myles Smith Gold Nick León com Esty & Mediopicky Millennium Freak Obongjayar Não em rendição Original Koffee KOFFEE Pahua Gritar Papatinho com Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl Passe a Respeitar PARTYOF2 all 4 the best PinkPantheress Garota como eu PLS&TY com Sofiya Nzau Your Love (Antdot Remix) Polo & Pan (com Metronomy) Disco Nap Pulp Spike Island Raf Saperra & Ikky Ni Billo Reaper Shark reezy SABIA QUE NÃO Rels B YUNIRIO KOSTA Topo da montanha Rudimental com Idris Elba e Peter Xan Londres está pegando fogo Sammy Virji, Skepta Polícias e Ladrões Sampa The Great Não nos podem deter Saya Gray ...É POR ISSO QUE ( EU NÃO ME APIXONEI PELO AMOR ) Sheng BENZ 奔驰 Silver Gore Todos os homens bons Sofia Kourtesis Sisters SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz] Miçanga Sonnee com participação de Caleb Virgo Heartfalls Soulwax Run Free Starjunk 95 Beat Keep Rockin’ Arquivos do Sudão DEAD Taiki Nulight x P Money x Jolie P Fique na sua faixa The Cure And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix) The Glitch Mob Selvagem por dentro Tom Grennan Tudo bem com isso Tshegue MOTO UFOs OVNI VLURE ft. Psweatpants Algo Real Wesley Joseph com participação de Danny Brown Paz de espírito Wet Leg pond song Weval SEGUINDO EM FRENTE Woodcamp Comendo Bem Yazmin Lacey Não sou boa para você? Young Miko E aí Yuno Me dê o oceano.

Observação: 109 músicas estarão disponíveis a partir de 19 de setembro; várias músicas serão incluídas por meio de atualizações pós-lançamento.

Ouça a trilha sonora do EA Sports FC 26

Os jogadores poderão ouvir a trilha sonora durante o jogo. No entanto, se você não puder esperar até o lançamento — ou quiser ouvir em qualquer lugar —, a trilha sonora já está disponível no Spotify.

Algumas faixas estão ausentes por enquanto, provavelmente porque ainda não foram lançadas, incluindo o tão aguardado novo single de Ed Sheeran, “Symmetry”.

Trilha sonora do EA Sports FC 25

A trilha sonora do EA FC 25 contou com músicas de Billie Eilish, Glass Animals, Jack White, Kasabian e muito mais.

Confira aqui!

