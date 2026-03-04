Trilha sonora do EA Sports FC 26: lista completa de músicas, artistas e músicas do novo jogo de futebol

A trilha sonora do EA Sports FC 26 já está oficialmente disponível, chegando junto com o lançamento da última edição do simulador de futebol. Como sempre, a seleção musical é um dos maiores assuntos em torno do jogo.
Desde os dias da série FIFA — renomeada como EA Sports FC a partir da edição de 2024 —, a franquia construiu uma reputação por suas trilhas sonoras icônicas, com artistas de todo o mundo.
O EA Sports FC 26 dá continuidade a essa tradição com uma seleção global de 109 músicas de mais de 30 países. O jogo também marca uma novidade na série, com o jogador de futebol profissional Moise Kean (KMB) aparecendo na lista de faixas.
A GOAL traz para você a trilha sonora completa do EA Sports FC 26, incluindo todos os artistas e músicas apresentados no jogo.
Quais músicas estão na trilha sonora do EA Sports FC 26?
A trilha sonora do EA FC 26 está repleta de estrelas, com ícones globais e novos talentos. O duas vezes vencedor do Grammy Fred again.. faz um retorno bem-vindo, enquanto PinkPantheress — recentemente coroada Produtora do Ano pela Billboard Women In Music — adiciona seu toque com “Girl Like Me”, uma faixa que também reflete o esforço da EA em destacar a NWSL e o futebol feminino.
Uma das maiores novidades é uma faixa inédita de Ed Sheeran, que não só lidera as paradas globais, mas também é co-proprietário do Ipswich Town. E, em uma inovação sem precedentes, o jogador da seleção italiana Moise Kean, sob seu nome artístico KMB, se torna o primeiro jogador de futebol profissional a participar de uma trilha sonora do FC.
Kean expressou sua empolgação, dizendo: “O futebol e a música são paixões que unem pessoas em todo o mundo, independentemente de suas diferenças. Agora, fazer parte do FC 26, não apenas como jogador, mas também como artista, é um sonho que se tornou realidade.”
Além dos nomes consagrados, a playlist também é uma plataforma de lançamento para novos sons. O jogo estreia 27 faixas inéditas, incluindo músicas da cantora e compositora Joy Crookes, indicada ao BRIT, famosa por sua mistura de R&B, jazz e influências do sul da Ásia. Os fãs também serão apresentados aos sons inovadores de Alewya, que funde elementos eletrônicos, afrobeat e alternativos, enquanto a estrela global JENNIE, que ganhou fama com o BLACKPINK, adiciona outra camada de talento internacional.
A lista completa de faixas do Spotify está disponível para os fãs ansiosos por explorar essa mistura eclética de música.
Você pode conferir a trilha sonora do EA Sports 26 abaixo.
|Artista
|Título da faixa
|Ácido Pantera ft. Cantora De Barro
|Pájaro Cantor
|Alewya
|Selah
|Aminé
|Vacay
|Animal Collective
|Amor na tela grande
|AR/CO x Punctual x NewEra
|Geração Amor
|Artemas
|isso vai me machucar
|Universo Bebê
|Podemos fingir
|Bag Raiders, Panamá
|Flowers
|Barry Can’t Swim & O’Flynn
|Kimpton
|Bearcubs
|Leve-me para casa
|Big Wild com participação de iDA HAWK
|Universe
|Bou com participação de DRS
|Misericórdia
|Amor de Menino
|Surfin’
|Brent de la Cruz
|Guarde o seu fôlego
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|Impostor
|Pegando moscas
|Iajoc
|cheapcuts ft. Benjamin Francis Leftwich
|Ultimamente
|corto.alto
|NÃO OUÇA
|D.O.D ft. RAHH
|Sunshine
|Deki Alem
|Diversão
|Djo
|De volta para você
|DNMO & Confz
|Slumber
|Dominic Fike
|chateado e agressivo
|DYSTINCT, 3robi
|MA3LISH
|Ebony & AG Beatz
|Festas e Manequins
|Ed Sheeran
|Symmetry
|Falle Nioke
|Heaviness
|Faul & Wad, 4Rain, Anlly Marin
|Flores Brancas
|Fred novamente... (ft. Skepta & PlaqueBoyMax)
|Volta da vitória
|Friction ft. Stylo G, Riko Dan & Frisco
|Bang Bang
|Bons vizinhos
|As pessoas precisam das pessoas
|Suborno
|Headliner
|Gurriers
|Erasure
|HAIM
|Gone
|Vida difícil
|bicicleta amarela
|Haute & Freddy
|Campos de Versalhes
|INJI
|GOOD TIME GIRL
|Jack Garratt
|Higher
|Jadu Heart
|U
|Jalen Ngonda
|Enquanto estivermos juntos
|Jazz Alonso
|SCORPION
|JENNIE
|como JENNIE
|Jersey
|As cores tornam-se cinzentas
|Joalin
|Camaleão
|John Glacier
|Emoções
|Joy Crookes
|Desvaneça seu coração
|Joy Overmono & Skiifall
|Lippy
|KILIMANJARO com AMAKA
|Dias melhores
|King Princess
|Cry Cry Cry
|Kinky
|Som da Casa
|KMB
|BOMBAY
|Kofi Stone
|Cores na minha mente
|Kojey Radical
|Conversation
|Labrinth
|Stardust
|Little Simz com Obongjayar e Moonchild Sanelly
|Flood
|Liza com 7PARALLEL
|Lover’s Skit
|Pobre Empresário
|Malka
|Jilala
|Mestre da Paz
|Gire o Bloco
|Mestre da Paz
|Não há mais underground
|Mei Semones
|Sentimento idiota
|Mergui
|Arrisque tudo
|Mentes brandas
|ÚLTIMA CHANCE
|MANHÃ
|Homem Moderno
|Moses Yoofee Trio com ENNY
|LUZ VERDE
|Mumzy Stranger, Muza
|KI KORI
|Myd
|Nosso Lar
|Myles Smith
|Gold
|Nick León com Esty & Mediopicky
|Millennium Freak
|Obongjayar
|Não em rendição
|Original Koffee
|KOFFEE
|Pahua
|Gritar
|Papatinho com Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl
|Passe a Respeitar
|PARTYOF2
|all 4 the best
|PinkPantheress
|Garota como eu
|PLS&TY com Sofiya Nzau
|Your Love (Antdot Remix)
|Polo & Pan (com Metronomy)
|Disco Nap
|Pulp
|Spike Island
|Raf Saperra & Ikky
|Ni Billo
|Reaper
|Shark
|reezy
|SABIA QUE NÃO
|Rels B
|YUNIRIO KOSTA
|Topo da montanha
|Rudimental com Idris Elba e Peter Xan
|Londres está pegando fogo
|Sammy Virji, Skepta
|Polícias e Ladrões
|Sampa The Great
|Não nos podem deter
|Saya Gray
|...É POR ISSO QUE ( EU NÃO ME APIXONEI PELO AMOR )
|Sheng
|BENZ 奔驰
|Silver Gore
|Todos os homens bons
|Sofia Kourtesis
|Sisters
|SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz]
|Miçanga
|Sonnee com participação de Caleb Virgo
|Heartfalls
|Soulwax
|Run Free
|Starjunk 95
|Beat Keep Rockin’
|Arquivos do Sudão
|DEAD
|Taiki Nulight x P Money x Jolie P
|Fique na sua faixa
|The Cure
|And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)
|The Glitch Mob
|Selvagem por dentro
|Tom Grennan
|Tudo bem com isso
|Tshegue
|MOTO
|UFOs
|OVNI
|VLURE ft. Psweatpants
|Algo Real
|Wesley Joseph com participação de Danny Brown
|Paz de espírito
|Wet Leg
|pond song
|Weval
|SEGUINDO EM FRENTE
|Woodcamp
|Comendo Bem
|Yazmin Lacey
|Não sou boa para você?
|Young Miko
|E aí
|Yuno
|Me dê o oceano.
Observação: 109 músicas estarão disponíveis a partir de 19 de setembro; várias músicas serão incluídas por meio de atualizações pós-lançamento.
Ouça a trilha sonora do EA Sports FC 26
Os jogadores poderão ouvir a trilha sonora durante o jogo. No entanto, se você não puder esperar até o lançamento — ou quiser ouvir em qualquer lugar —, a trilha sonora já está disponível no Spotify.
Algumas faixas estão ausentes por enquanto, provavelmente porque ainda não foram lançadas, incluindo o tão aguardado novo single de Ed Sheeran, “Symmetry”.
Trilha sonora do EA Sports FC 25
A trilha sonora do EA FC 25 contou com músicas de Billie Eilish, Glass Animals, Jack White, Kasabian e muito mais.
Confira aqui!
