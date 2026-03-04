Goal.com






Trilha sonora do EA Sports FC 26: lista completa de músicas, artistas e músicas do novo jogo de futebol

A trilha sonora do FC 26 conta com mais de 100 faixas. De artistas que lideram as paradas, como Ed Sheeran e Fred again.., a grandes nomes como Skepta, JENNIE e PinkPantheress, a playlist está repleta de estrelas.

A trilha sonora do EA Sports FC 26 já está oficialmente disponível, chegando junto com o lançamento da última edição do simulador de futebol. Como sempre, a seleção musical é um dos maiores assuntos em torno do jogo.

Desde os dias da série FIFA — renomeada como EA Sports FC a partir da edição de 2024 —, a franquia construiu uma reputação por suas trilhas sonoras icônicas, com artistas de todo o mundo.

O EA Sports FC 26 dá continuidade a essa tradição com uma seleção global de 109 músicas de mais de 30 países. O jogo também marca uma novidade na série, com o jogador de futebol profissional Moise Kean (KMB) aparecendo na lista de faixas.

A GOAL traz para você a trilha sonora completa do EA Sports FC 26, incluindo todos os artistas e músicas apresentados no jogo.

Quais músicas estão na trilha sonora do EA Sports FC 26?

A trilha sonora do EA FC 26 está repleta de estrelas, com ícones globais e novos talentos. O duas vezes vencedor do Grammy Fred again.. faz um retorno bem-vindo, enquanto PinkPantheress — recentemente coroada Produtora do Ano pela Billboard Women In Music — adiciona seu toque com “Girl Like Me”, uma faixa que também reflete o esforço da EA em destacar a NWSL e o futebol feminino. 

Uma das maiores novidades é uma faixa inédita de Ed Sheeran, que não só lidera as paradas globais, mas também é co-proprietário do Ipswich Town. E, em uma inovação sem precedentes, o jogador da seleção italiana Moise Kean, sob seu nome artístico KMB, se torna o primeiro jogador de futebol profissional a participar de uma trilha sonora do FC. 

Kean expressou sua empolgação, dizendo: “O futebol e a música são paixões que unem pessoas em todo o mundo, independentemente de suas diferenças. Agora, fazer parte do FC 26, não apenas como jogador, mas também como artista, é um sonho que se tornou realidade.”

Além dos nomes consagrados, a playlist também é uma plataforma de lançamento para novos sons. O jogo estreia 27 faixas inéditas, incluindo músicas da cantora e compositora Joy Crookes, indicada ao BRIT, famosa por sua mistura de R&B, jazz e influências do sul da Ásia. Os fãs também serão apresentados aos sons inovadores de Alewya, que funde elementos eletrônicos, afrobeat e alternativos, enquanto a estrela global JENNIE, que ganhou fama com o BLACKPINK, adiciona outra camada de talento internacional.

A lista completa de faixas do Spotify está disponível para os fãs ansiosos por explorar essa mistura eclética de música.

Você pode conferir a trilha sonora do EA Sports 26 abaixo.

ArtistaTítulo da faixa
Ácido Pantera ft. Cantora De BarroPájaro Cantor
AlewyaSelah
AminéVacay
Animal CollectiveAmor na tela grande
AR/CO x Punctual x NewEraGeração Amor
Artemasisso vai me machucar
Universo BebêPodemos fingir
Bag Raiders, PanamáFlowers
Barry Can’t Swim & O’FlynnKimpton
BearcubsLeve-me para casa
Big Wild com participação de iDA HAWKUniverse
Bou com participação de DRSMisericórdia
Amor de MeninoSurfin’
Brent de la CruzGuarde o seu fôlego
CA7RIEL & Paco AmorosoImpostor
Pegando moscasIajoc
cheapcuts ft. Benjamin Francis LeftwichUltimamente
corto.altoNÃO OUÇA
D.O.D ft. RAHHSunshine
Deki AlemDiversão
DjoDe volta para você
DNMO & ConfzSlumber
Dominic Fikechateado e agressivo
DYSTINCT, 3robiMA3LISH
Ebony & AG BeatzFestas e Manequins
Ed SheeranSymmetry
Falle NiokeHeaviness
Faul & Wad, 4Rain, Anlly MarinFlores Brancas
Fred novamente... (ft. Skepta & PlaqueBoyMax)Volta da vitória
Friction ft. Stylo G, Riko Dan & FriscoBang Bang
Bons vizinhosAs pessoas precisam das pessoas
SubornoHeadliner
GurriersErasure
HAIMGone
Vida difícilbicicleta amarela
Haute & FreddyCampos de Versalhes
INJIGOOD TIME GIRL
Jack GarrattHigher
Jadu HeartU
Jalen NgondaEnquanto estivermos juntos
Jazz AlonsoSCORPION
JENNIEcomo JENNIE
JerseyAs cores tornam-se cinzentas
JoalinCamaleão
John GlacierEmoções
Joy CrookesDesvaneça seu coração
Joy Overmono & SkiifallLippy
KILIMANJARO com AMAKADias melhores
King PrincessCry Cry Cry
KinkySom da Casa
KMBBOMBAY
Kofi StoneCores na minha mente
Kojey RadicalConversation
LabrinthStardust
Little Simz com Obongjayar e Moonchild SanellyFlood
Liza com 7PARALLELLover’s Skit
Pobre EmpresárioMalka
JilalaMestre da Paz
Gire o BlocoMestre da Paz
Não há mais undergroundMei Semones
Sentimento idiotaMergui
Arrisque tudoMentes brandas
ÚLTIMA CHANCEMANHÃ
Homem ModernoMoses Yoofee Trio com ENNY
LUZ VERDEMumzy Stranger, Muza
KI KORIMyd
Nosso LarMyles Smith
GoldNick León com Esty & Mediopicky
Millennium FreakObongjayar
Não em rendiçãoOriginal Koffee
KOFFEEPahua
GritarPapatinho com Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl
Passe a RespeitarPARTYOF2
all 4 the bestPinkPantheress
Garota como euPLS&TY com Sofiya Nzau
Your Love (Antdot Remix)Polo & Pan (com Metronomy)
Disco NapPulp
Spike IslandRaf Saperra & Ikky
Ni BilloReaper
Sharkreezy
SABIA QUE NÃORels B
YUNIRIO KOSTATopo da montanha
Rudimental com Idris Elba e Peter XanLondres está pegando fogo
Sammy Virji, SkeptaPolícias e Ladrões
Sampa The GreatNão nos podem deter
Saya Gray...É POR ISSO QUE ( EU NÃO ME APIXONEI PELO AMOR )
ShengBENZ 奔驰
Silver GoreTodos os homens bons
Sofia KourtesisSisters
SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz]Miçanga
Sonnee com participação de Caleb VirgoHeartfalls
SoulwaxRun Free
Starjunk 95Beat Keep Rockin’
Arquivos do SudãoDEAD
Taiki Nulight x P Money x Jolie PFique na sua faixa
The CureAnd Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)
The Glitch MobSelvagem por dentro
Tom GrennanTudo bem com isso
TshegueMOTO
UFOsOVNI
VLURE ft. PsweatpantsAlgo Real
Wesley Joseph com participação de Danny BrownPaz de espírito
Wet Legpond song
WevalSEGUINDO EM FRENTE
WoodcampComendo Bem
Yazmin LaceyNão sou boa para você?
Young MikoE aí
YunoMe dê o oceano.

Observação: 109 músicas estarão disponíveis a partir de 19 de setembro; várias músicas serão incluídas por meio de atualizações pós-lançamento.

Ouça a trilha sonora do EA Sports FC 26

Os jogadores poderão ouvir a trilha sonora durante o jogo. No entanto, se você não puder esperar até o lançamento — ou quiser ouvir em qualquer lugar —, a trilha sonora já está disponível no Spotify.

Algumas faixas estão ausentes por enquanto, provavelmente porque ainda não foram lançadas, incluindo o tão aguardado novo single de Ed Sheeran, “Symmetry”.

Trilha sonora do EA Sports FC 25

A trilha sonora do EA FC 25 contou com músicas de Billie Eilish, Glass Animals, Jack White, Kasabian e muito mais.

Confira aqui!

