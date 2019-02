Tribunal denuncia volante do Fluminense por ter cuspido na direção de vascaínos

Denunciado em dois artigos, volante pode ser suspenso por até 18 jogos

O volante Bruno Silva pode pegar um gancho pesado por conta da cusparada que deu em direção a torcedores do Vasco no clássico do último sábado (5). A procuradoria do TJD-RJ denunciou o jogador no artigo 258 combinado com o artigo 254-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e a punição cumulativa pode chegar a 18 jogos.

A suspensão no artigo 258 (Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código) prevê pena de uma a seis partidas. Já o 254-B (Cuspir em outrem) pode render de seis a doze jogos de suspensão.

Bruno Silva cuspindo na torcida do va2co! pic.twitter.com/uOsrAesAGX — (Felippinho)ᶜʳᶠ FLAté Morrer 🏴🚩 (@Felippinho21SRN) 3 de fevereiro de 2019

A previsão é que o julgamento aconteça no início da próxima semana