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Florentino PérezGetty

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Tribunais de inquisição no Bernabéu: regulamento secreto ameaça sócios do Real Madrid com a perda da filiação

Real Madrid
La Liga
Espanha

Advogado espanhol detona bomba jurídica contra a diretoria de Florentino Pérez

A polêmica no Real Madrid deixou de girar em torno das contratações que o clube busca e da escalação prevista para a nova temporada, e o assunto migrou para algo mais grave: a liberdade de expressão dentro dos muros do clube merengue, que, segundo se comenta recentemente, foi seriamente comprometida.

O advogado espanhol César Romero de la Osa Martínez detonou uma bomba jurídica após tomar conhecimento do novo regulamento disciplinar de convivência que o Real Madrid publicou em seu site oficial, descrevendo-o como algo que instaura um sistema de vigilância sem precedentes, que permite ao clube punir seus sócios e portadores de ingressos de temporada por suas opiniões pessoais, mesmo fora do estádio.

Romero fundamentou sua denúncia, publicada pelo jornal espanhol "Sport", em dois artigos polêmicos do regulamento. O artigo 9.7 considera o "desrespeito e/ou a ofensa, por meio de atos, gestos ou palavras, aos representantes do clube" uma infração grave, enquanto o artigo 10.18 vai ainda mais longe ao punir "qualquer ato e/ou declaração verbal e/ou escrita que possa comprometer o respeito, a dignidade e a imagem do clube e/ou das pessoas que o integram".

O advogado considera que essa redação vaga abre caminho para a perseguição de opiniões garantidas pela Constituição espanhola sob o pretexto de proteger a imagem do clube, afirmando que qualquer excesso que configure difamação deve ser tratado nos tribunais e pela polícia, e não por uma comissão disciplinar interna criada por um clube de futebol.

"Inquisições sociais"

Romero não parou por aí, e descreveu o novo mecanismo que concede a uma comissão disciplinar ligada ao clube a competência de monitorar o que os sócios escrevem nas redes sociais e impor-lhes medidas cautelares como "inquisições sociais".

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Ele alertou que um sócio pode perder sua condição de associado por anos apenas por criticar a diretoria ou o presidente do clube, o que classificou como uma "violação flagrante da lei" e uma infração aos princípios fundamentais sobre os quais se assenta o sistema jurídico espanhol, como a presunção de inocência e os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Romero disse, em tom firme: "Uma sociedade avançada e democrática não pode permitir que quem administra um time de futebol reprima as opiniões de seus torcedores", comparando essas práticas aos mecanismos de vigilância dos regimes autoritários.

Apelo ao Estado

O advogado dirigiu um apelo oficial ao Ministério da Educação, ao Conselho Superior de Esportes e à La Liga para que intervenham com urgência a fim de impedir que os clubes adotem regulamentos internos que ele descreveu como "arbitrários e ilegais".

Ele também exigiu que a Agência Espanhola de Proteção de Dados abra uma investigação sobre a instância responsável por coletar, armazenar e analisar as opiniões pessoais dos torcedores, questionando até que ponto é legal rastrear seus dados sem uma autorização clara.

Romero encerrou suas declarações com uma mensagem direta à diretoria do Real Madrid: "Se eu cometi um crime, que me denunciem, mas eles não têm o direito de me tirar o direito de expressar minha opinião. Não é permitido restringir os direitos e as liberdades constitucionais a partir dos camarotes VIP do estádio".

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