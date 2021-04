TRF não acata pedido do governo do DF, mas CBF mantém otimismo por Supercopa em Brasília

Governador espera resposta do STJ e entidade segue a programação normal; Flamengo viaja nesta sexta

Na última quinta-feira (08), o Tribunal Regional Federal da 1º, o TRF, derrubou a decisão que mantinha suspenso o lockdown em Brasília. Com isso, a determinação, que proíbide atividades como a realização de eventos esportivos, voltou a valer na capital brasileira. O governador do DF, Ibaneis Rocha, recorreu, que teve o pedido negado.

Com isso, a determinação se mantém e os jogos agendados da Supercopa, Recopa e Copa Libertadores da América podem mudar de local. A CBF, no entanto, mantém a programação, assim como o Flamengo, e acreditam que a decisão vai cair. Ibaneis também entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça.

Parte dos funcionários da CBF que vão trabalhar no jogo da Supercopa, que acontece no domingo (11), já está na capital do País. A entidade, inclusive, mesmo depois da decisão do TRF, realizou o "tour da taça" e levou o troféu da competição para "passear" pela cidade.

O Flamengo, por sua vez, treina no Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira (09), e em seguida, pelo menos até o momento, viaja para Brasília. Ao todo, três partidas estão agendadas para Brasília nos próximos dias. São elas:

A final da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras, o confronto entre Santos e San Lorenzo pela Copa Libertadores e Palmeiras x Defensa y Justicia pela final da Recopa Sul-Americana.

Maracanã vira opção

Caso a final da Supercopa não possa ser disputada no Mané Garrincha, o Maracanã passa a ser uma opção para a CBF. Segundo o prefeito do Rio de Janeiro, a partir desta sexta-feira (09), a cidade poderá realizar novamente jogos com portões fechados.