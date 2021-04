Trezeguet compara Mbappé a Henry e o vê como sucessor de Messi e Cristiano Ronaldo

O ídolo da Juventus comentou sobre o futebol do atacante e suas chances de vencer a Bola de Ouro

Kylian Mbappé é o próximo Thierry Henry. A comparação, até mesmo óbvia, já que ambos os atletas são franceses, atuam em faixas do campo parecidas e possuem um estilo de jogo similiar, foi realizada pelo ex-atacante David Trezeguet, lenda da Juventus, do Monaco e a seleção francesa por quase duas décadas.

Aposentado desde a temporada de 2014, quando terminou a carreira no Pune City, da Índia, o atacante comentou sobre as semelhanças entre o craque do PSG e seu ex-companheiro de seleção francesa e Monaco, além de demonstrar admiração pelo futebol do atleta em seus últimos jogos na Liga dos Campeões.

"O Titi [apelido de Thierry Henry] que eu conheci no Monaco era muito rápido, mas jogava mais pelo lado esquerdo. Kylian costuma atuar mais centralizado. Mesmo assim, são parecidos. Eles tiveram uma infância parecida, são velozes, inteligentes e eficientes na frente do goleiro." comparou Trezeguet em entrevista concedida ao Le Parisien.

Além de uma performance histórica contra o Barcelona, no Camp Nou, Mbappé também conseguiu, junto de Neymar, fazer a diferença diante do Bayern de Munique, nesta última quarta-feira (7), pelas quartas de final da Liga dos Campeões, marcando duas vezes na vitória por 3 a 2.

"Eu sei que ele é muito bom, muito rápido, inteligente, técnico... mas mesmo assim saio impressionado. Isso é o que as lendas fazem. Ganham jogos com facilidade. Quando é necessário, ele está lá."

E o Bayern, será que se recupera do golpe que Mbappé, PSG e cia. aplicaram em plena Allianz Arena? 🥊✨ pic.twitter.com/bzAfcwm8ZI — Goal Brasil (@GoalBR) April 7, 2021

Agora, após mais uma grande atuação na Liga dos Campeões, a questão que fica é: o atleta pode bater Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski e cia em uma possível disputa pela Bola de Ouro - lembrando que seu companheiro de time, Neymar, também é forte candidato e vem fazendo outra grane Champions. Trezeguet, por exemplo, não tem dúvidas do potencial do jovem.

"Ele está no caminho certo para ser jogador de Bola de Ouro. É o provável sucessor de Messi e Cristiano Ronaldo. É o que está melhor colocado para tomar seus lugares. Ele e Haaland, que brilha em um time menos talentoso que o PSG. São os dois jogadores que representam o presente e o futuro do futebol."