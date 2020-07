Treze x Campinense: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico é válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano; veja como acompanhar na TV e na internet

Treze e Campinense se enfrentam nesta terça-feira (28), às 20h15 (de Brasília), no estádio Amigão, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano. O clássico será transmitido pela TV13, o canal oficial do Treze no Youtube. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Treze x Campinense DATA Terça-feira, 28 de julho de 2020 LOCAL Amigão (PB) HORÁRIO 20h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Treze precisa da vitória para ir à próxima fase (Foto: Stephan Eilert/Ceará)

O clássico será transmitido pela TV13, o canal oficial do Treze no Youtube. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Treze é o vice-líder do grupo A do Campeonato Paraibano, com 17 pontos e precisa vencer para se classificar à próxima fase sem depender de qualquer outro resultado.

No grupo B e na liderança com 17 pontos, o Campinense já garantiu a sua passagem às semifinais e entra em campo menos pressionado pois a equipe pode terminar a primeira fase da competição na ponta de sua chave, mesmo se perder o clássico. O técnico Nei Júnior tem quatro desfalques para a partida: Elielton, Caio Breno, Wagner Querido e Gabriel se recuperam de lesões.

Provável escalação do Treze: Jéferson, Léo Pereira, Breno Calixto, Nilson Júnior e Gilmar; Robson, Vinicius Barba e Bruno Mota, Douglas Lima, Tales e Edson Carioca.

Provável escalação do Campinense: Rodrigo Dias, Alex Travassos, Alex Maranhão, Uesles e Matheus Camargo, Pêu, Breno, Robertinho,Allefe, Reinaldo Alagoano e Rafael Ibiapino.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Treze

JOGO CAMPEONATO DATA Treze 2 x 1 Sousa Campeonato Paraibano 15 de março de 2020 Nacional de Patos 0 x 0 Treze Campeonato Paraibano 18 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Treze x Imperatriz Campeonato Brasileiro 8 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

Campinense

JOGO CAMPEONATO DATA Botagoco-PR 0 x 0 Campinense Campeonato Paraibano 16 de julho de 2020 Campinense 1 x 0 Atlético-PB Campeonato Paraibano 19 de julho de 2020

Próximas partidas