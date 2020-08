Treze x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Tem clássico na semifinal do Paraibano: os rivais se enfrentam para decidir uma vaga na decisão do estadual, com vantagem do empate para o Belo

Precisando vencer por dois gols de diferença para levar a decisão da vaga aos pênaltis, o Treze recebe o -PB nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Amigão, pelo jogo de volta das semifinais do Paraibano. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, pela sua afiliada na Paraíba, TV Tambaú. Aqui, na Goal , o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Treze x Botafogo-PB DATA Quarta-feira, 5 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Amigão - Campina Grande, Paraíba HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo do SBT, pela sua afiliada na Paraíba, TV Tambaú. Aqui, na Goal , o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real, a partir das 21h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando de uma vitória larga, o Treze irá para a partida com uma escalação mais ofensiva do que no primeiro jogo: o treinador Moacir Júnior já admitiu que está preocupado com a falta de gols da equipe.

Além disso, Bruno Mota, suspenso no primeiro jogo da semifinal, deve voltar e recuperar sua posição no time titular. Assim, o Treze, em suas últimas atuações antes da estreia na Série C , tenta quebrar uma fila de anos sem vencer o rival por mais de dois gols - justo o que o time precisa para se classificar, já que o primeiro duelo terminou 2 a 0 para o Belo.

Treze e Botafogo, quarta-feira (05), válido pela segunda partida da seminal do paraibano, está confirmado para o Amigão. Porém, com uma alteração no horário. O jogo que seria às 16h, passa para às 21h30. — Bruno Rafael (@brunorafaelpb) August 3, 2020

Já o Botafogo-PB terá apenas que segurar o resultado: este deve ser um dos últimos jogos da equipe no Campeonato Paraibano antes do início da , após ser eliminada pelo Bahia nas quartas de final da Copa do Nordeste em jogo polêmico.

Para o duelo, o Belo irá com força máxima para tentar a classificação: apenas Cristian e Pimentinha, com testes inconclusivos para Covid-19, não estarão à disposição de Mauro Fernandes.

Provável escalação do Treze: Jeferson, Léo Pereira, Breno Calixto, Nilson Júnior e Gilmar; Vinicius Barba, Robson e Bruno Mota; Douglas Lima, Tales e Ermínio.

Provável escalação do Botafogo-PB: Felipe, Juninho, Fred, Luis Gustavo e Marcelo Xavier; Mineiro, Heleno, Marcos Vinicius, Rodrigo Andrade e Kelvin; Lohan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TREZE

JOGO CAMPEONATO DATA Treze 1 x 0 Campinense Campeonato Paraibano de março de 2020 Botafogo-PB 2 x 0 Treze Campeonato Paraibano 31 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Treze x Imperatriz Série C 09 de agosto de 2020 16h (de Brasília) x Treze Série C 13 de agosto de 2020 20h (de Brasília)

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 x 0 CSP Campeonato Paraibano 28 de julho de 2020 Botafogo-PB 2 x 0 Treze Campeonato Paraibano 31 de julho de 2020

Próximas partidas