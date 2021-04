Treze x Sport: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (10), pela oitava rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Treze recebe o Sport neste sábado (10), às 16h (de Brasília), no Amigão, pela última rodada da Copa do Nordeste, em busca da classificação para as quartas de final. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Sky e Directv GO, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet. Na Goal, você pode acompanhar todos os lances clicando aqui.

Quer ver todos os jogos da Copa do Nordeste? Clique aqui e teste grátis o Directv GO!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Treze x Sport DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Amigão - Campina Grande, PB HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antônio Dib Moraes (PI)

Assistentes: Márcio Iglésias (PI) e Mauro Cezar Evangelista (PI)

Quarto árbitro: Thiago Galdino (PB)

ONDE VAI PASSAR?



Treze quer mais uma vitória na NE / Foto: Divulgação Treze

A Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (10), às 16h (de Brasília). Aqui, na Goal, o torcedor também pode seguir o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Quinto colocado do grupo A, com oito pontos, o Treze ainda sonha com a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. No entanto, para avançar, a equipe precisa vencer o Sport, que já está eliminado, e torcer contra Bahia ou Sampaio Corrêa.

Para o confronto decisivo, o técnico Marcelinho Paraíba terá a disposição João Leonardo e Jairinho, os dois principais artilheiros da equipe.

Enquanto isso, o Sport, já eliminado, deve mandar à campo um time reserva para a Campina Grande.

Após a demissão de Jair Ventura, o técnico interino César Lucena sinalizou as mudanças.

Provável escalação do Treze: Jeferson, Paulinho, Marlon, Rômulo, Emerson; Darlan, Régis Potiguar, Romeu, Kleiton Domingues; Jairinho e João Leonardo.

Provável escalação do Sport: a atualizar.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO TREZE NA COPA DO NORDESTE

O Treze, com oito pontos no grupo A, registra dois empates, duas vitórias e três derrotas, nos sete primeiros jogos disputados, com aproveitamento de 38.1%.

CSA 1 x 1 Treze - 28 de fevereiro de 2021

Treze 1 x 0 Altos - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

Treze 0 x 2 ABC - 21 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Treze - 24 de março de 2021

Treze 1 x 0 Botafogo-PB - 1 de abril de 2021

Vitória 3 x 1 Treze - 4 de abril de 2021

JOGOS DO SPORT NA COPA DO NORDESTE

Já o Sport, no grupo B, soma cinco pontos em sete jogos disputados, com uma vitória, dois empates e quatro derrotas.

Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa - 28 de fevereiro de 2021

CRB 2 x 0 Sport - 6 de março de 2021

Sport 1 x 1 4 de Julho - 17 de março de 2021

Bahia 4 x 0 Sport - 20 de março de 2021

Sport 0 x 1 Confiança - 23 de março de 2021

Santa Cruz 1 x 2 Sport - 31 de março de 2021

Sport 0 x 4 Ceará - 3 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

TREZE

JOGO CAMPEONATO DATA Treze 1 x 0 Botafogo-PB Copa do Nordeste 1 de abril de 2021 Vitória 3 x 1 Treze Copa do Nordeste 4 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Treze x Atlético Cajazeiras Copa do Nordeste 14 de abril de 2021 21h (de Brasília) Botafogo-PB x Treze Campeonato Paraibano 21 de abril de 2021 21h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 4 Ceará Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 Afogados 0 x 0 Sport Campeonato Pernambucano 7 de abril de 2021

Próximas partidas