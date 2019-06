Treze jogadores do Flamengo ganham, sozinhos, mais que a folha salarial do CSA

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira em Brasília; time alagoano vendeu mando de campo para faturar mais no confronto contra os cariocas

O abismo financeiro entre alguns clubes do Brasileirão 2019 será exposto mais uma vez na noite desta quarta-feira (12).

O , dono de um dos elencos e folhas salariais mais caros do país, encara o , time que menos gasta com salários em todo o campeonato.

Segundo o site Transfermrkt, que analisa os valores de jogadores do mundo inteiro, o elenco do Flamengo vale 94 milhões de euros (R$ 408 milhões) enquanto os jogadores do CSA juntos valem 20,3 milhões de euros (R$ 88,1 milhões).

No ranking, o Flamengo está atrás apenas de e , enquanto o CSA só está à frente do Avaí.

No campo salarial a diferença também é gigantesca. Contando apenas o que é pago via CLT, não com direitos de imagem, o Flamengo tem a terceira maior folha salarial com R$ 6,5 milhões mensais. O CSA é o time que menos gasta com salários, apenas R$ 300 mil ao mês.

Para se ter uma ideia, segundo dados do GloboEsporte.com, 13 jogadores do Flamengo ganham mais de R$ 300 mil por mês, somando salário CLT e direitos de imagem.

Casos como esse alimentam a discussão sobre a divisão do dinheiro no futebol brasileiro. O Flamengo, por exemplo, ganha R$ 120 milhões da Globo, R$ 10 milhões a mais que o e muito mais que todos os outros clubes do . Os clubes deveriam negociar em conjunto e dividir igualmente o dinheiro da TV? Os clubes mais populares e ricos devem ajudar os menores?

Enquanto isso não acontece vemos casos como o de hoje: ao invés de jogar em Maceió, o CSA vendeu o mando de campo e vai jogar em Brasília para ganhar algum dinheiro extra.

Todos querem ganhar, mas todos precisam pagar as contas também.

Palmeiras, , Corinthians e Flamengo são os clubes que mais gastam dinheiro pagando salários na CLT de seus jogadores. CSA, Avaí, Ceará e estão no extremo oposto. Confira, abaixo, a relação completa.