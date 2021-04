Treze é Marcelinho 'às avessas' em Copa do Nordeste marcada por dificuldades

Ex-meia tenta ter o mesmo sucesso que teve como jogador na carreira como técnico, mas encontra dificuldades de promover um futebol competitivo no Galo

Dentre as novidades da Copa do Nordeste deste ano, uma das que mais chama a atenção é a estreia de Marcelinho Paraíba como técnico de futebol. Longínquo como jogador (entrou em campo ainda em 2020, aos 45 anos de idade), o ex-meia vai se acostumando a estar à beira do gramado. Mesmo sob o olhar de desconfiança de muitos diante o seu novo cargo, o agora treinador tenta repetir o sucesso que teve como jogador na sua nova função.

A estreia profissional de Marcelinho ocorreu quando o jogador tinha 16 anos defendendo o Campinense. Três décadas depois, ele começa sua carreira como técnico no principal rival do time que o formou. À frente do Treze, o treinador tem difíceis missões para 2021: tirar o time da Série D do Brasileirão, fazer uma boa campanha no estadual e tentar o bicampeonato paraibano para o Galo da Borborema.

“Tenho várias inspirações, mas não dá para citar todas elas. Vou dizer um que me agrada: Tite. Eu trabalhei com ele no início da carreira, no Grêmio. Era um treinador jovem na época, tinha sido campeão pelo Caxias. Foi no ano que cheguei lá, em 2001. Fomos campeões gaúchos e da Copa do Brasil. Ele conduz muito bem o grupo. Esse é o meu objetivo maior aqui no Treze, porque vestiário é muito importante, não é só estratégia”, declarou o treinador do Treze assim que assumiu o cargo.

Nesses primeiros jogos comandando o time, dá para perceber que o trabalho de Marcelinho vai além das conversas de vestiários. Houve uma tentativa de fazer o time jogar de uma forma parecida com a que ele atuava quando estava dentro de campo: ofensivo e sem muita responsabilidade na defesa. Mas a falta de recurso em um elenco limitado como o do Treze fez com que o técnico revisse algumas estratégias de jogo.

O Treze de Marcelinho

Marcelinho Paraíba comandando um treino no Treze (Foto: Divulgação/Treze FC)

Em estilo de jogo, o Treze tentou ser um time mais propositivo nos amistosos do início da temporada 2021. Foram nesses jogos que Marcelinho percebeu que não teria como manter um time tão ofensivo, pelo menos neste início de trabalho. A marcação sob pressão deixava muitos espaços entre as linhas de defesa e os adversários trocavam passes com facilidade.

Quando começou a Copa do Nordeste, montou o time em um 4-3-3, mas com todo mundo atrás da linha do meio-campo. Algo que se refletiu nos números, já que o Treze é o time com menor posse de bola da competição, com média de 37% a cada jogo. Mas foi assim que os resultados evoluíram.

A defesa galista é uma barreira, muito difícil de ser ultrapassada, e os enfrentamentos contra times das divisões acima como CSA e Fortaleza ajudaram esse estilo de jogo. No duelo contra o Altos, porém, o time piauiense ficou mais com a bola e pressionou demais a defesa alvinegra, parando no goleiro Jefferson, que vem se destacando e passa muita confiança para o treinador.

Nas últimas partidas, porém, o Treze foi obrigado a sair mais para o jogo e não conseguiu mostrar muita criatividade. Isso é o antagonismo ao jogador Marcelinho, que sabia muito bem criar jogadas, fosse com dribles, assistências e finalizações dos pontos mais distantes do campo. Não se vê ainda muitas jogadas ensaiadas ou movimentos táticos mais aprimorados dentro de campo.

O Galo agride na bola parada ou em lançamentos diretos que exigem muito da velocidade do atacante Jairinho, mas não há criatividade no meio-campo. Este é um ponto de atenção da torcida, já que, no Campeonato Paraibano, o Alvinegro não vai poder ficar na retranca todo jogo.

“Um ponto que eu vou ter que trabalhar com os jogadores são as finalizações. Para termos mais tranquilidade naquele último passe, onde nós criamos muitas situações e acabamos desperdiçando. Precisamos corrigir isso aí para que, nos próximos jogos, quando aparecerem as oportunidades, nós possamos concluir em gol e conseguirmos a vitória”, comentou Marcelinho logo após a derrota do Treze para o Salgueiro, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

De repente técnico

Marcelinho Paraíba em sua primeira entrevista coletiva como treinador do Treze (FOTO: Divulgação/Treze FC)

A carreira de jogador de Marcelinho quase acabou no ano passado, logo após o fim do campeonato paraibano, atuando pelo Perilima. Encerrada a passagem pelos gramados, iniciou seu trabalho como auxiliar técnico da mesma equipe onde encerrou a carreira. No segundo semestre, foi convidado pela diretoria do Treze para assumir a mesma função durante a disputa da Série C.

Com o time brigando para não cair para a quarta divisão, Marcelinho foi inscrito como jogador e atuou nas últimas partidas da competição, mas mesmo assim o Treze foi acabou rebaixado. Muitos veem seu ingresso no comando técnico do Galo como uma manobra política da diretoria do clube de Campina Grande.

O presidente Walter Junior foi reeleito, mas numa circunstância totalmente impopular. O Treze teve problemas de salário atrasados na temporada passada e isso se repetiu em 2021. Na preparação para o duelo contra o América-MG, pela Copa do Brasil, os jogadores resolveram não treinar até que os débitos fossem quitados. Recentemente, o time ganhou na justiça uma liberação de verbas bloqueadas, o que deve dar uma amenizada nos bastidores do clube.