Treze x Botafogo-PB: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (1), pela sexta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na TV e na internet

O Treze recebe o Botafogo-PB nesta quinta-feira (1), às 15h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Copa do Nordeste, buscando reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, DirecTV Go e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Treze x Botafogo-PB DATA Quinta-feira, 1 de abril de 2021 LOCAL Boca do Jacaré - Taguatinga, DF HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima (AL) e Brigida Cirilo (AL)

Quarto árbitro: Christiano Gayo (DF)

ONDE VAI PASSAR?

.

Treze busca reencontrar o caminho da vitória na NE / Foto: Divulgação Treze

A Net/Claro, DirecTV Go e a Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, vão transmitir o jogo desta quinta-feira (1), às 15h30.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é vencer há três rodadas (um empate e duas derrotas), o Treze busca reencontrar o caminho da vitória na "Lampions League".

"Quando se trata de um clássico, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, disputado. Mas a nossa equipe está muito bem treinada e preparada. Sabemos que uma vitória nos coloca mais próximos da classificação. Se tratando de um clássico, a motivação aumenta mais ainda", apontou o volante Régis Potiguar.

Do outro lado, o Botafogo-PB terá um desfalque importante: o meia Juninho, com uma inflamação nasal.

"Na teoria, será um grande prejuízo. O Juninho é o jogador que, taticamente, mais consegue entender o jogo no nosso elenco. Ele está fora, é uma pena.", disse o técnico Marcelo Vilar.

No PV, o Treze encerra os trabalhos para o Clássico Tradição. Com a realização de treino tático, com o coletivo apronto, Marcelinho Paraíba e sua comissão puderam realizar os últimos ajustes para o próximo desafio na Copa do Nordeste. Amanhã, o Galo viaja para Brasília-DF. pic.twitter.com/700jwHnySh — Treze Futebol Clube (@TrezeFC) March 30, 2021

Provável escalação do Treze: Jeferson, Paulinho, Marlon, Rômulo e Emerson; Darlan, Régis Potiguar, Kleiton Domingues, Romeu, e Birungueta; Jairinho.

Provável escalação do Botafogo-PB: Felipe; Rodrigo Ramos, Samuel, Willian Machado, Tsunami; Pablo, Rogério, Juninho Silva; Welton, Rafael Oliveira e Marcos Aurélio.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO TREZE NA COPA DO NORDESTE

O Treze, com cinco pontos no grupo A, registra dois empates, uma vitória e duas derrota consecutivas, nos cinco primeiros jogos disputados, com aproveitamento de 33.3%.

CSA 1 x 1 Treze - 28 de fevereiro de 2021

Treze 1 x 0 Altos - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

Treze 0 x 2 ABC - 21 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Treze - 24 de março de 2021

JOGOS DO BOTAFOGO-PB NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, com três pontos, o Botafogo-PB soma três empates e uma derrota, e agora busca a sua primeira vitória, na competição.

Botafogo-PB 0 x 0 4 de Julho - 27 de fevereiro de 2021

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB - 6 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa - 13 de março de 2021

CRB 2 x 1 Botafogo-PB - 21 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Ceará - 25 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TREZE

JOGO CAMPEONATO DATA Treze 0 x 2 ABC Copa do Nordeste 21 de março de 2021 Salgueiro 1 x 0 Treze Copa do Nordeste 24 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Treze x Atlético Cajazeiras Campeonato Paraibano 31 de março de 2021 21h (de Brasília) Vitória x Treze Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 1 Botafogo-PB Copa do Nordeste 21 de março de 2021 Botafogo-PB 1 x 1 Ceará Copa do Nordeste 25 de março de 2021

Próximas partidas