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Nicolò Tresoldi ganha vantagem sobre Endrick na disputa de mercado do Milan, que busca um novo atacante para a próxima janela de transferências de inverno.

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O jogador da seleção brasileira promete fidelidade ao Real Madrid, enquanto o ítalo-alemão quer se transferir para o Milan: um desejo compartilhado com seus empresários e sua família.

O jogador nascido em 2004 já marcou 18 gols nesta temporada pelo Bruges (8 no campeonato nacional, 5 na Champions League e 1 na Supercopa da Bélgica) e pela seleção alemã sub-21 (4).

Tresoldi quer o Milan, e o Milan quer Tresoldi, mas ambos precisam negociar com o Bruges. Com o jogador sob contrato até junho de 2029, o clube belga preferiria mantê-lo pelo menos até o fim desta temporada. Mas tudo tem seu preço: segundo La Gazzetta dello Sport, o valor inicial pedido é de 60 milhões de euros, praticamente o dobro das ofertas recusadas no último verão europeu.

Esses valores não assustam o proprietário do Milan, Gerry Cardinale, disposto a negociar pessoalmente, como já aconteceu com Gonçalo Ramos e Diego Moreira.

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O objetivo é reforçar ainda mais a equipe comandada por Ruben Amorim na disputa por uma vaga na Champions League.

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Quem abriria espaço seria o jovem italiano Francesco Camarda, que seria emprestado, talvez para um clube do exterior.

Enquanto isso, o jornalista Stefano Agresti, de La Gazzetta dello Sport, escreve: "Tresoldi é um atacante jovem e bom. Ainda não o vimos em uma equipe mais ambiciosa que o Bruges, mas a impressão é de que ele tem qualidade para se firmar também em clubes de ponta. Um jogador assim seria útil a qualquer um. Não por acaso, custa cerca de 60 milhões, o que não é pouco. É claro que Tresoldi também seria útil ao Milan, que o busca insistentemente e com o qual ele gostaria de se comprometer, até porque é torcedor do clube".

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"O problema, nessa história, é que o Milan acaba de contratar outro centroavante, Gonçalo Ramos, por um valor alto: 75 milhões. É verdade que o português decepcionou até agora, pelo menos na hora de marcar gols, mas será que, ao somar Tresoldi a ele, o Milan não corre o risco de comprometer um investimento que acabou de fazer? São dois centroavantes de referência. Não são dois atacantes de área estáticos, mas ambos foram feitos para jogar sozinhos lá na frente. É legítimo ter dúvidas sobre a compatibilidade entre eles e sobre os efeitos positivos de duas operações tão caras para a mesma posição".

"Uma provocação: Tresoldi seria mais útil à Juve do que ao Milan. A Juventus tem jogadores que são meio centroavantes, Kolo Muani e Woltemade, e precisaria de um centroavante de verdade para melhorar uma equipe incompleta (e também para valorizar o francês e o alemão). Mas ele custa aqueles 60 milhões, que é muito dinheiro. E Cardinale, por sua vez, parece disposto a gastar esse valor".