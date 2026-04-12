Três vitórias consecutivas para o Al-Ahli de Jeddah antes do confronto contra o Al-Duhail na Ásia

O Al-Ahli de Jeddah se prepara para um confronto difícil contra o Al-Duhail do Catar, amanhã, segunda-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

O Al-Ahli continua seus preparativos para a partida com treinos intensivos, com o objetivo de obter um resultado positivo para se classificar para a próxima fase da competição continental, aproveitando as vantagens de jogar em casa e contar com o apoio da torcida.

De acordo com o jornal “Okaz”, os treinos do Al-Ahli contaram com a participação dos jogadores Ali Majrashi e Zakaria Hawsawi, além do francês Valentin Atangana.

A participação do trio nos treinos coletivos deu um impulso positivo à comissão técnica antes do confronto esperado, em meio aos esforços da equipe para elevar sua preparação técnica e física.

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) havia decidido adiar o jogo, que estava marcado para o mês passado, antes de decidir incluí-lo na “fase de grupos” sediada pela Arábia Saudita, em um esforço para garantir que o torneio fosse concluído nas melhores condições organizacionais e de segurança.

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