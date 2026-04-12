Três trabalham no Reino... A Federação Saudita negocia com cinco treinadores para substituir Renard

Ainda há controvérsia sobre o destino do francês Hervé Renard, técnico da seleção da Arábia Saudita, a cerca de dois meses do início da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

O jornal “Al-Sharq Al-Awsat” informou, com base em fontes bem informadas na última terça-feira, que a probabilidade de Renard deixar o cargo se aproxima de 30%, mas essa hipótese esbarra com uma tendência dentro da federação que prefere esperar e tomar uma decisão ponderada, diante da falta de tempo e da proximidade do grande evento; faltam apenas cerca de 60 dias para o início das finais da Copa do Mundo de 2026.

E neste domingo, o jornal voltou a publicar uma nova reportagem sobre o futuro de Renard, confirmando que, de acordo com fontes bem informadas, a Federação Saudita de Futebol preparou um dossiê com cinco treinadores (cujos nomes não foram revelados), para escolher um deles para suceder o francês Hervé Renard, caso seja aprovada sua demissão do cargo antes da Copa do Mundo.

De acordo com as mesmas fontes, a lista de candidatos inclui três treinadores que atualmente atuam em clubes da Liga Saudita, além de dois de fora do reino, que nunca trabalharam no futebol saudita, no âmbito de medidas preventivas que a Federação está estudando em antecipação a qualquer decisão possível.

As fontes se recusaram a confirmar reuniões realizadas na semana passada com treinadores, entre os quais o grego Donis, que treina o Al-Khaleej, enfatizando que a Federação Saudita analisa os arquivos de alguns treinadores da sua lista de tempos em tempos, quando necessário.

Nesse mesmo contexto, a avaliação da atual comissão técnica continua em andamento nos bastidores da Federação; espera-se que seja anunciada nos próximos dez dias, caso se chegue a uma decisão definitiva, enquanto o dossiê do técnico francês passa por uma revisão completa da fase anterior.

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