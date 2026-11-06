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Três pessoas foram presas por arremessar objetos no campo enquanto torcedores do Manchester United protestavam contra os donos do clube durante a vitória por 3 a 2 sobre a Roma, pela Champions League, na terça-feira. Bolas de tênis foram lançadas da Stretford End quando o time de Michael Carrick perdia por 2 a 0. A partida foi interrompida enquanto os jogadores retiravam as bolas do campo, antes de uma empolgante virada no segundo tempo.

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Torcedores do Manchester United protestam contra os Glazers com bolas de tênis e balões

Os protestos começaram antes mesmo de a bola rolar. Enquanto o hino da Champions League tocava, centenas de balões verdes e dourados, cores usadas nos protestos contra o controle do United pela família Glazer, foram erguidos e passaram de um lado para o outro nas arquibancadas.

Então, aos 20 minutos, com o time de Gian Piero Gasperini vencendo por 2 a 0, torcedores no setor Stretford End atiraram bolas de tênis verdes no campo. A partida foi interrompida enquanto jogadores do United retiravam as bolas, e também se ouviram em Old Trafford cânticos contra os Glazers e Sir Jim Ratcliffe, proprietário de uma participação minoritária no clube.

Polícia confirma 11 prisões após confronto com a Roma

A Polícia da Grande Manchester confirmou ao The Athletic que 11 pessoas foram presas por diferentes incidentes durante a partida, três delas por atirar objetos no campo. Outras quatro prisões foram por agressão, incluindo a agressão a um profissional dos serviços de emergência; duas, por infrações contra a ordem pública; uma, por fraude; e uma, por uma infração relacionada a drogas.

Os torcedores do United protestam contra os Glazers ao longo dos 21 anos de ligação da família com o clube. Os dois últimos jogos em casa, a derrota por 3 a 0 para o Bournemouth e a vitória sobre a Roma, foram marcados pela revolta contra os proprietários, o diretor de futebol Jason Wilcox e o diretor-executivo Omar Berrada.

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Carrick cobra regularidade após fim da sequência sem vitórias

O clima só melhorou depois do intervalo, quando o United reagiu e encerrou uma sequência de nove jogos sem vencer que vinha desde setembro. Carrick agora quer muito mais regularidade e afirmou na sexta-feira: "Precisamos fazer as coisas melhor por mais tempo. Há períodos e momentos em certos jogos em que você olha e gosta do que fazemos, depois olha para trás e pensa no que poderíamos melhorar, no que precisamos melhorar e no que nos faltou.

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"Foram certos momentos, pequenos momentos nos jogos para os quais talvez não estivéssemos totalmente preparados, em que não tomamos boas decisões. Isso faz parte do futebol. Mas podemos fazer isso. Podemos ser regulares nesse aspecto. E, claro, quando chegamos em janeiro e isso não tinha sido feito antes, ou seja lá o que for, aquilo não tinha sido feito antes, como acabei de dizer, tudo é possível, e podemos vencer mais jogos. Mas precisamos conquistar isso em campo e garantir que consigamos fazer isso."

O que vem pela frente para o Manchester United?

O United volta a jogar em Old Trafford no domingo, quando recebe o Aston Villa pela Premier League às 16h30, no horário do Reino Unido.

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O time de Carrick corre o risco de chegar à pausa para os jogos das seleções na zona de rebaixamento e espera contar, em mais uma partida importante, com o apoio que recebeu no segundo tempo contra a Roma.