Três novos clubes entram em contato com o Feyenoord para contratar Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa está na mira do Como 1907, do Paris FC e do Sunderland. Foi o que o Transfermarkt informou aoFeyenoord nesta quarta-feira.

O ponta de 24 anos tem contrato com o Feyenoord até meados de 2030. Segundo o Transfermarkt, Hadj Moussa está avaliado em 23 milhões de euros.

No entanto, o Feyenoord não o deixará sair por esse valor. O clube de Roterdã parece estar apostando em uma quantia recorde de 37 milhões de euros.

O Feyenoord já recusou uma oferta astronômica da Arábia Saudita. Hadj Moussa parece querer continuar sua carreira na Europa.

Hadj Moussa, portanto, é bem cotado em várias ligas de ponta, mas resta aguardar até que um desses clubes faça uma oferta concreta.

O jogador, que disputou 18 partidas pela seleção da Argélia, nasceu em Paris e, assim, pode retornar à cidade onde passou sua infância.

O Paris FC não é o maior, mas é um clube muito abastado. O mesmo vale para o Como. O Sunderland, como clube da Premier League, também tem muito dinheiro para investir.