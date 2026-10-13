Em sua temporada de estreia após a transferência de 18 milhões de euros do PSV Eindhoven, ele chegou a marcar três gols em partidas oficiais até outubro, mas, desde então, enfrentou lesões e quedas de rendimento. Há quase exatamente um ano, ele não participa de um gol pela equipe da Saxônia. Nos últimos três jogos da Bundesliga, sequer entrou em campo.

Bakayoko ficou fora da lista de relacionados do Leipzig nos dois jogos anteriores e também na primeira partida após a longa pausa para as seleções. Como confirmou agora o técnico Martin Demichelis, tratava-se de uma medida disciplinar.

"Ele cometeu um pequeno erro. Mas isso fica entre nós. Conversamos, ele treinou normalmente no domingo. Já até esqueci o que ele fez. O assunto está resolvido", disse o argentino antes do jogo de terça-feira à noite pela Liga dos Campeões contra o ex-clube de Bakayoko.

Johan Bakayoko vai se tornar um fracasso de contratação no RB Leipzig?

Segundo o jornal Bild, Bakayoko já teria chegado atrasado várias vezes a compromissos obrigatórios em Leipzig. Apesar do início irregular, suas qualidades como jogador não são questionadas no RB, mas há preocupação com a falta de foco do ponta.

Segundo a publicação, Bakayoko deu outro exemplo disso na segunda-feira. Ele chegou ao centro de treinamento do Leipzig em seu carro particular, e não no carro fornecido pelo clube. Por isso, não pôde estacionar no pátio interno do centro de treinamento.

Outro episódio recente reforçou a impressão de que o jogador de 23 anos vive um momento difícil na carreira, que começou de forma tão promissora em Eindhoven. Bakayoko não é convocado para a seleção belga desde novembro de 2024. Mesmo após a Copa do Mundo, ele parece não fazer parte, por enquanto, dos planos do novo técnico Mark van Bommel. Ele não foi convocado para os jogos da Liga das Nações.

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RB Leipzig: Martin Demichelis já está na corda bamba?

Sem Bakayoko, afastado por motivos disciplinares, o RB se recuperou do início irregular de temporada após a pausa para as seleções e goleou o Eintracht Frankfurt por 6 a 0. A vitória expressiva fortaleceu especialmente Demichelis, que supostamente já estava sob pressão.

Antes disso, surgiram notícias de que a situação de Demichelis já causava inquietação em Leipzig e de que o nome de Julian Nagelsmann vinha sendo mencionado com frequência nos bastidores. Mas isso nunca aconteceu, esclareceu recentemente Roger Schmidt, sucessor de Klopp, no programa Aktuelles Sportstudio, da ZDF.

Agora, na terça-feira, a equipe da Saxônia tentará se recuperar também do início desastroso na Liga dos Campeões. Na estreia da fase de liga da competição, o Leipzig foi goleado por 4 a 1 pelo Como.



