Três jogos, 17 gols: Guardiola mostra mais uma vez que não precisa de novo camisa 9 no Man City

A segunda metade do mês de dezembro tornou o Papai Noel azul. Isso porque o Manchester City, de Pep Guardiola, ganhou de Natal três vitórias para se colocar ainda mais na liderança da Premier League, e não só venceu como marcou 17 gols, sem o tão comentado camisa 9 que "falta" no elenco.

Neste intervalo de apenas 12 dias, foram três goleadas surpreendentes: um 7 a 0, contra o Leeds, 4 a 0, na casa do Newcastle, e 6 a 3, pra cima do Leicester, que ainda pôde marcar três tentos no Blues de Manchester. Sem Aguero, que havia ido ao Barça e se aposentou precocemente, diagnosticado com arritmia cardíaca, e sem Harry Kane, quando o CIty não conseguiu completar a negociação com o Tottenham, Guardiola precisou se virar sem o clássico centroavante e improvisar alguns "falsos nove" e diferentes estilos de jogo com meio-campistas avançados.

Mahrez marcou nos três e Sterling se destacou com boas atuações, deixando um e dois tentos anotados nos duelos contra Newcastle e Leicester, respectivamente. Guardiola reforçou, inclusive, a importância do inglês para o elenco: "Ele tem sido agressivo no um contra um, seu compromisso de chegar ao gol, tem sido realmente bom".

O próximo jogo ocorre nesta quarta (29) contra o Brentford, 13º colocado na tabela do campeonato.

Aos 47 pontos, City marca liderança com sobra na tabela, à frente de Liverpool e Chelsea por seis. Caso continue dessa forma, os tantos "camisa 9" do City poderão resolver com tranquilidade e não será necessário um centroavante apenas para trazer mais uma Premier League ao time de Guardiola.