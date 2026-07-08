Três jogadores franceses correm o risco de serem suspensos na partida contra o Marrocos

A seleção francesa chega ao confronto contra o Marrocos, marcado para a noite de amanhã, quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, com a necessidade de cautela em relação a três jogadores que correm o risco de suspensão, caso se classifique para as semifinais.

A emissora francesa “Monte Carlo” informou que o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, deve escalar seu time titular, embora ainda haja algumas dúvidas quanto à disponibilidade de Aurélien Tchouaméni, que havia anunciado sua ausência na partida contra o Paraguai devido a dores na coxa.

Por outro lado, ele poderá contar com Mano Kone, que teve um bom desempenho nas oitavas de final contra o Paraguai.

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Mas Kuni precisará ter cuidado, já que recebeu um cartão amarelo aos 81 minutos da última partida; além disso, Bradley Barcola e Michael Olesi também foram advertidos na mesma partida.

Normalmente é difícil provocar Michael Oulissi, mas Matias Gallarza, jogador do Paraguai, conseguiu fazê-lo. Aos sete minutos do tempo de acréscimo, o árbitro mostrou o cartão amarelo ao atacante da seleção francesa, após uma discussão na qual o jogador paraguaio não o tocou, segundo a rede “Monte Carlo”.

Em seguida, no dia seguinte à partida, a Federação Francesa de Futebol apresentou um pedido para anular a punição.

Durante a coletiva de imprensa realizada por Didier Deschamps nesta quarta-feira, na véspera do confronto contra o Marrocos, o técnico confirmou que o cartão amarelo recebido por Michael Oulissi permanecerá válido. Assim, Oulissi, Koni e Barkola correm o risco de ficar de fora de uma possível semifinal, caso algum deles receba um cartão amarelo contra o Marrocos.

Caso a França se classifique para a semifinal contra a Espanha ou a Bélgica, o espanhol Ferran Torres poderá ser o único a correr o risco de ficar de fora dessa partida, após ter recebido um cartão amarelo nos acréscimos do confronto contra a Portugal, nas oitavas de final, que terminou com a vitória da Espanha por 1 a 0.

Já a seleção da Bélgica terá todos os seus jogadores à disposição, após a grande vitória por 4 a 1 sobre os Estados Unidos.