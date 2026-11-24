Compartilhar Siga GOAL no Google

A Espanha conquistou a segunda maior vitória da história do Mundial Sub-17 da FIFA nesta segunda-feira ao golear Fiji por 15 a 0 no Catar. Rafa Cruz, Roberto Tomas e Guillermo Trujillano marcaram três gols cada. A goleada no Grupo H impôs à seleção de Fiji sua pior derrota no torneio e aprofundou a crise defensiva da equipe.

Publicidade

Espanha atropela Fiji no Catar

A Espanha dominou Fiji desde o apito inicial em 23 de novembro e abriu 9 a 0 ainda no primeiro tempo, antes de marcar mais seis gols após o intervalo. Cruz terminou a partida com cinco gols, tendo marcado os três primeiros em 21 minutos. Tomas e Trujillano converteram pênaltis para completar seus próprios hat-tricks. Marco Company, o reserva Yeremaiah Ramos e Jorge Dominguez Lituba, que marcou duas vezes, completaram a goleada histórica da seleção europeia.

Placar histórico expõe enorme diferença

O placar de 15 a 0 estabeleceu a maior vitória da Espanha em um Mundial Sub-17 da FIFA, superando o triunfo anterior por 13 a 0 sobre a Nova Zelândia, em 1997. Em toda a história da competição, apenas a extraordinária goleada do Marrocos por 16 a 0 sobre a Nova Caledônia na edição de 2025 teve uma diferença maior no placar.

Para Fiji, a derrota representa um duro revés em sua segunda participação consecutiva no cenário mundial. Depois de já ter perdido por 6 a 0 para o Marrocos em 20 de novembro, a seleção da Oceania sofreu 21 gols em apenas duas partidas do Grupo H, sem marcar nenhum. O total já supera os 20 gols sofridos em toda a campanha de 2025, contra Tunísia (6 a 0), Bélgica (7 a 0) e Argentina (7 a 0). Em cinco jogos de Mundial, Fiji soma 41 gols sofridos e nenhum marcado.

Preparação conturbada dificulta evolução de Fiji

Os sinais de alerta já haviam surgido durante a última etapa de preparação de Fiji nos Emirados Árabes Unidos. Segundo o Oceania Football Center (OFCe), a seleção sub-17 de Fiji sofreu três derrotas seguidas em amistosos contra Vietnã (2 a 0), Tajiquistão (5 a 1) e Venezuela (9 a 0) antes de viajar ao Catar. Assim, a equipe já sofreu 37 gols em cinco jogos desde 9 de novembro.

Publicidade Publicidade

Problemas fora de campo complicaram ainda mais a campanha. Stephane Auvray, técnico da seleção principal, assumiu o comando da equipe sub-17 pouco antes do torneio, após a saída de Sunil Kumar para o PNG Hekari FC. Mesmo com o retorno do capitão Maikah Dau e com vários jogadores que disputaram o torneio do ano passado, as derrotas por placares elásticos mostram quanto trabalho ainda é necessário na formação de jovens jogadores em Fiji.

Fiji busca seu primeiro gol

Fiji encerra sua campanha no Grupo H contra a China na quinta-feira, 26 de novembro, no Aspire Zone, no Catar. Com a classificação para o mata-mata praticamente fora de alcance, a equipe de Auvray tentará melhorar defensivamente e fazer uma partida muito mais equilibrada. Acima de tudo, Fiji quer evitar terminar um segundo Mundial consecutivo sem marcar um gol.