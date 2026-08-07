Três jogadores especialmente procurados: nomes surpreendentes como os mais vendidos da turnê do Bayern de Munique pela Ásia

O chefe de marketing do Bayern de Munique, Rouven Kasper, revelou que, durante a atual viagem do recordista alemão pela Coreia do Sul e Hong Kong, especialmente as camisas de Manuel Neuer, Joshua Kimmich e Luis Diaz estão vendendo bem.

Além disso, as camisas de alguns jogadores mais jovens também estariam em alta, como as de Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof. Por outro lado, Kasper não citou outros jogadores internacionalmente muito conhecidos, como o astro atacante Harry Kane, Michael Olise ou Jamal Musiala.

Isso muito provavelmente está relacionado ao fato de que Kane, Olise e Musiala não participaram da viagem dos bávaros pela Ásia por diferentes motivos.

Enquanto Kane e Olise ainda estão de férias após uma Copa do Mundo longa e desgastante com Inglaterra e França, respectivamente, Musiala segue lidando com pequenas sequelas de sua grave lesão do ano passado. Em uma cirurgia planejada, foi retirada dele a placa metálica do tornozelo lesionado.

Por isso, o jogador da seleção alemã está treinando individualmente na Säbener Straße, em Munique, junto com seus companheiros Serge Gnabry, Lennart Karl, Alphonso Davies, o reforço Ismael Saibari e Bryan Zaragoza.

FC Bayern de Munique fará primeiro jogo oficial contra o BVB

Na quarta-feira, o Bayern fez seu segundo amistoso em sua viagem pela Ásia, em Hong Kong, contra o vencedor da Liga Europa, Aston Villa. No primeiro teste, contra o clube sul-coreano Jeju SK FC, o FCB venceu por 2 a 1 na última terça-feira.

No sábado, o recordista alemão finalmente retornará a Munique, antes de, após outro amistoso em 15 de agosto contra o RB Leipzig, disputar em 22 de agosto o primeiro jogo oficial da nova temporada, na Supercopa, contra o BVB.