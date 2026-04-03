Três jogadores do Real Madrid deixam Arbeloa em dúvida antes do confronto contra o Bayern de Munique... Qual deles ele vai escolher?

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, enfrenta uma difícil escolha para definir o titular na lateral esquerda, segundo uma reportagem da imprensa espanhola.

O jornal espanhol “Marca” informou, nesta sexta-feira, que Ferran García, Álvaro Carreras e Ferland Mendy disputam uma vaga na escalação titular, antes do esperado confronto contra o Bayern de Munique e da fase decisiva da La Liga.

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O jornal madrilenho destacou que Carreras tem desfrutado de grande confiança ao longo desta temporada, enquanto Ferland Mendy sempre gera expectativas, desde que sua condição física permita que ele jogue.

Já Ferran García provou nas últimas semanas que responde com força quando tem a oportunidade de jogar com continuidade, o que deixa Arbeloa em dúvida sobre a escolha mais adequada para essa posição.

O Real Madrid se prepara atualmente para enfrentar o Maiorca, amanhã, sábado, na La Liga, antes de um confronto de extrema importância, quando receberá o rival Bayern de Munique no Clássico da Europa, na próxima terça-feira, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Santiago Bernabéu.