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Três gols em 9 minutos: Al-Hilal mantém seu costume nas estreias do Roshan

Al Hilal x Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O Zamalek faz história

O Al-Hilal conseguiu chamar a atenção em apenas 9 minutos do confronto contra o Al-Faisaly, que reúne as duas equipes na noite desta sexta-feira, pela primeira rodada da Liga Roshan de Profissionais.

O líder conseguiu marcar 3 gols, por meio do francês Karim Benzema, do brasileiro Malcom de Oliveira e do português Rúben Neves, aos 19, 26 e 28 minutos.

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A diferença de tempo do primeiro ao terceiro gol foi de apenas 9 minutos, o que comprova a grande força ofensiva do líder.

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De acordo com o que informou a rede "Opta" de estatísticas de futebol, o Al-Hilal não deixou de marcar em nenhuma das partidas de abertura da Liga Roshan de Profissionais.

O Al-Hilal aspira conquistar o título depois de ter fracassado em chegar ao topo nas duas últimas temporadas, o que provocou uma onda de críticas ao treinador e aos jogadores.


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