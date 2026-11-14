Três disputas por vagas, duas mudanças certas e a dúvida sobre Calafiori: as escolhas de Mancini para Bélgica x Itália

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Bélgica e Itália disputam uma vaga nas quartas de final da Nations League em confronto direto. Roberto Mancini tem várias dúvidas para escalar a equipe após perder dois titulares importantes da vitória sobre a França e fará diversas mudanças.

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A bela vitória por 3 a 1 conquistada em San Siro contra a França deu a Roberto Mancini e à Itália a liderança provisória do Grupo 1 da Liga A da Nations League 2026/2027. Para se classificar às quartas de final do torneio, porém, a seleção italiana ainda precisará não perder o confronto decisivo contra a Bélgica, marcado para domingo, 15 de novembro, às 20h45, no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.



DOIS RESULTADOS EM TRÊS - Para avançar, será preciso terminar em uma das duas primeiras posições do grupo. No momento, a Itália lidera, à frente da França, embora ambas tenham 10 pontos, enquanto a Bélgica vem logo atrás, com 9. Assim, a Itália pode até perder se a França também for derrotada, além de poder empatar (independentemente do resultado dos franceses) com a equipe comandada por Van Bommel.

Em entrevista coletiva, porém, Mancini respondeu ao técnico belga, que defendia uma postura cautelosa da Itália, e garantiu uma atitude extremamente ofensiva: "Não faz parte da nossa mentalidade ficar esperando, até porque o risco é que o equilíbrio mude em um instante e depois não consigamos reagir. Sempre jogamos com a ideia de vencer, porque é a coragem que nos leva a isso".

CAMBIAGHI E FRATTESI: MUDANÇAS FORÇADAS - A tendência, portanto, é escalar uma equipe que, na medida do possível, reproduza o que se viu contra a França: um 4-3-3 de base, com jogadores pelas laterais dispostos a atacar tanto na frente quanto atrás. Duas mudanças serão inevitáveis, já que Mancini perdeu Frattesi (problema muscular) e Cambiaghi (dor no tornozelo) após a partida.

CALAFIORI SERÁ AVALIADO - Além dos dois desfalques confirmados, Mancini afirmou em entrevista coletiva que ainda tem uma dúvida sobre outro titular absoluto: Riccardo Calafiori. O defensor do Arsenal, já consolidado como lateral-esquerdo também no esquema da Itália, não está em suas melhores condições e precisaria de descanso. Ele será avaliado amanhã: "Calafiori é um dos jogadores que serão avaliados".

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AS CERTEZAS - Para Mancini, as certezas são Donnarumma no gol (confirmado como capitão apesar da falha contra a França), Bastoni (que não está suspenso, pois o cartão amarelo exibido na transmissão foi um erro) e Scalvini na defesa, Barella e Tonali no meio-campo e Pio Esposito na frente, principal força do ataque.

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TRÊS DISPUTAS POR VAGA - As disputas ainda em aberto são, antes de tudo, duas. A primeira é na lateral direita, com Palestra tentando tomar a vaga de Kayode, que também teve uma atuação ofensiva em San Siro. A segunda é pela vaga de Frattesi: Doumbia está à frente para substituí-lo diretamente como meia, mas Fagioli vem ganhando espaço como armador. Nesse caso, Tonali passaria a atuar como meia. A terceira disputa é pela ponta direita do ataque. Vergara está pronto para substituir Sebastiano Esposito, que começou como titular contra a França, mas essa escolha também pode depender de quem substituirá Cambiaghi.

O PAPEL DE DIMARCO - A substituição de Cambiaghi está diretamente ligada à presença ou não de Calafiori em campo, porque Mancini reiterou que pensa há tempos em usar Dimarco mais adiantado pela lateral. Com o jogador do Arsenal em campo, Dimarco atuará como ponta, com Vergara do outro lado, onde tem mais habilidade no um contra um. Se Calafiori não tiver condições de jogar, a opção mais segura pode ser recuar Dimarco, mantendo-o como lateral, e colocar à sua frente um jogador habilidoso no um contra um. Vergara passaria para a esquerda (e Sebastiano Esposito atuaria pela direita), ou um jovem como Alphadjo Cisse ou Mattia Liberali faria sua estreia como titular.

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BÉLGICA X ITÁLIA: PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



BÉLGICA (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Técnico: Van Bommel.



ITÁLIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Técnico: Mancini.