Três disputas por vaga, duas mudanças certas e a dúvida sobre Calafiori: as escolhas de Mancini para Bélgica x Itália

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Bélgica e Itália disputam, em confronto direto, a classificação para as quartas de final da Liga das Nações. Roberto Mancini tem muitas dúvidas na escalação após perder dois titulares importantes da partida vencida contra a França e fará várias mudanças.

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A vitória por 3 a 1 sobre a França em San Siro deu a Roberto Mancini e à Itália a liderança provisória do Grupo 1 da Liga A da Nations League 2026/2027. Para se classificar às quartas de final do torneio, porém, a seleção ainda precisará não perder o confronto decisivo com a Bélgica, marcado para domingo, 15 de novembro, às 20h45, no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.



DOIS RESULTADOS EM TRÊS - Para avançar, será preciso terminar em uma das duas primeiras posições do grupo. No momento, a Itália lidera com 10 pontos, à frente da França, que tem a mesma pontuação, enquanto a Bélgica vem logo atrás, com 9. Assim, a Itália tem a vantagem de poder até perder caso a França seja derrotada, além de poder empatar (independentemente do resultado dos franceses) com a equipe comandada por Van Bommel.

Em entrevista coletiva, Mancini respondeu ao técnico belga, que sugeria uma postura cautelosa da Itália, afirmando que sua equipe adotará uma atitude extremamente ofensiva: "Não faz parte da nossa mentalidade ficar esperando, até porque o risco é que, de uma hora para outra, o equilíbrio mude e depois não consigamos reagir. Sempre jogamos com a ideia de vencer, porque é a coragem que nos leva a isso".

CAMBIAGHI E FRATTESI, MUDANÇAS OBRIGATÓRIAS - A ideia, portanto, é escalar uma equipe que, na medida do possível, reproduza o que se viu contra a França: um 4-3-3 de base, com jogadores pelos lados participando do ataque tanto no setor ofensivo quanto no defensivo. Duas mudanças serão inevitáveis, já que Mancini perdeu Frattesi (problema muscular) e Cambiaghi (dor no tornozelo) após a partida.

CALAFIORI SERÁ AVALIADO - Além dos dois desfalques confirmados, Mancini afirmou em entrevista coletiva que ainda tem uma dúvida sobre outro titular absoluto: Riccardo Calafiori. O defensor do Arsenal, já consolidado como lateral-esquerdo também na seleção italiana, não está em suas melhores condições e precisa descansar. Ele será avaliado amanhã: "Calafiori é um dos que precisam ser avaliados".

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OS NOMES CERTOS - Mancini tem como certezas Donnarumma no gol (capitão mantido apesar da falha contra a França), Bastoni (que não está suspenso, já que o cartão amarelo exibido no gráfico foi um erro) e Scalvini na defesa, Barella e Tonali no meio-campo e Pio Esposito no ataque, onde tem sido o grande destaque.

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TRÊS DISPUTAS POR VAGA - As duas primeiras disputas ainda em aberto são na lateral direita, onde Palestra tenta tomar a vaga de Kayode, que também foi participativo no ataque em San Siro, e na substituição de Frattesi. Doumbia está à frente para entrar como meia pela mesma faixa do campo, mas Fagioli vem ganhando espaço como primeiro volante. Nesse caso, Tonali passaria a atuar como meia. A terceira disputa é pela ponta direita: Vergara está pronto para substituir Sebastiano Esposito, titular contra a França. Essa escolha, porém, também pode depender de quem substituirá Cambiaghi.

O PAPEL DE DIMARCO - A substituição de Cambiaghi está diretamente ligada à presença ou não de Calafiori em campo. Mancini reiterou que pensa há tempos em utilizar Dimarco como ponta. Se o lateral do Arsenal jogar, Dimarco atuará na ponta, com Vergara do outro lado, onde é mais habilidoso nos duelos de um contra um. Se Calafiori não tiver condições, a opção mais sólida pode ser recuar Dimarco, deixando-o fixo na lateral, e escalar à sua frente um jogador habilidoso no um contra um. Vergara passaria para a esquerda (e Sebastiano Esposito jogaria à direita), ou um jovem como Alphadjo Cisse ou Mattia Liberali poderia estrear como titular.

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BÉLGICA X ITÁLIA: PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



BÉLGICA (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Técnico: Van Bommel.



ITÁLIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Técnico: Mancini.