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O Bayern de Munique enfrenta uma decisão difícil sobre o futuro de Jamal Musiala, em meio ao crescente interesse dos gigantes da Premier League em contratar o jogador.

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A situação surge depois que Uli Hoeness, presidente honorário do clube bávaro, levantou preocupações sobre o estado de saúde de Musiala e questionou se o clube conseguiria continuar pagando o salário do jogador.

Desde então, o clube procurou se distanciar dessas declarações e afirmou que seu foco está em ajudar o jogador, de 23 anos, a recuperar a plena forma física nas próximas semanas.

O site Football Insider publicou declarações de Mick Brown, ex-olheiro-chefe do Manchester United, segundo o qual o Bayern de Munique deve agir com cautela em relação ao estado de saúde de Musiala e não apressar seu retorno aos gramados.

Ao mesmo tempo, foi ressaltada a necessidade de o clube bávaro respeitar o jogador, já que discussões públicas sobre seu estado de saúde e seu futuro no clube não ajudam nenhuma das partes.

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O Football Insider revelou que as chances de o Bayern de Munique vender Jamal Musiala ao fim da temporada atual estão aumentando, enquanto o clube avalia o futuro do jogador.

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O meia ofensivo tem uma cláusula de rescisão em seu contrato que entra em vigor ao fim da temporada, e as dúvidas do clube sobre seu futuro podem abrir as portas para que clubes ingleses se movimentem para contratá-lo.

No entanto, o foco no momento deve estar em ajudar Musiala a se recuperar, e não nas especulações sobre seu futuro. Vale lembrar que seu contrato com o Bayern de Munique vai até 2030.

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Brown disse ao Football Insider: “O Bayern de Munique se encontra em uma situação extremamente difícil em relação a Jamal Musiala. Quando um jogador enfrenta problemas de saúde, surgem questionamentos como esses sobre como lidar com o caso dele e se ele conseguirá continuar jogando futebol”.

E continuou: “No fim das contas, a decisão caberá ao jogador e aos médicos do clube. Se eles concluírem que ele tem condições de continuar jogando, ele seguirá. A questão não depende apenas do clube”.

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Ele observou: “Acho que as declarações feitas pelo presidente do Bayern de Munique provavelmente não foram bem pensadas, mas já vimos casos como esse antes, quando a rescisão de contratos passa a ser uma possibilidade”.

E enfatizou: “Se for tomada a decisão de permitir que ele deixe o Bayern de Munique, tenho certeza de que clubes da Premier League vão se interessar em contratá-lo, e o Manchester United certamente tem interesse nele, mas essa não é a questão principal no momento”.

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Como explicou Brown, não faltará interesse de clubes da Premier League caso o Bayern de Munique permita a saída de Musiala em qualquer momento do próximo período.

O meio-campista alemão é visto como um dos talentos que o futebol inglês perdeu, já que defendeu o Chelsea e as seleções de base da Inglaterra antes de se transferir para Munique e optar por representar a Alemanha.

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O site Football Insider revelou que Liverpool e Arsenal estariam dispostos a estudar a possibilidade de contratar Musiala na próxima janela de transferências de verão, caso o jogador consiga antes provar que recuperou a forma física.

Reportagens recentes na Alemanha indicaram que o meia ofensivo tem uma cláusula de rescisão em seu contrato que pode ser acionada no próximo verão, o que levou os clubes ingleses a acompanhar sua situação de perto.

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As fontes apontam que a contratação de Musiala seria uma operação cara, mas os clubes interessados precisam primeiro ter certeza de que ele conseguirá voltar a atuar com regularidade e continuidade no mais alto nível.