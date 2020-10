Três clássicos, três lesões: Hazard não sabe o que é enfrentar Barcelona pelo Real

Pela terceira vez consecutiva, o Real Madrid não poderá contar com o lesionado Eden Hazard diante do Barcelona

Eden Hazard continua sendo uma das maiores decepções do Real Madrid dos últimos anos. Desde que foi contratado, problemas físicos e lesões já fizeram com que o belga perdesse muitas partidas, mas, contra um adversário em especial, esse histórico chama a atenção. Em sua segunda temporada pelo Real, ele ainda não sabe o que é enfrentar o .

Para El Clásico deste sábado (24), o Real chega bastante pressionado vindo de duas derrotas consecutivas, incluindo a da estreia na Liga dos Campeões, na última quarta-feira (23), diante do Shakhtar Donetsk. Enquanto isso, o Barça vem de uma goleada na Champions e precisa da vitória para chegar aos mesmos dez pontos dos merenguesno Campeonato Espanhol.

E por mais que a partida seja decisiva, o Madrid não poderá contar com Hazard, mais uma vez. Em setembro, após o início da temporada 2020/21, o atacante teve uma lesão muscular na perna direita e, desde então, sua presença na partida deste sábado era tida como dúvida. Então, Zidane reconheceu que a contusão do belga é “mais grave do que o esperado", e o excluiu da partida.

Ao todo, esse será o terceiro El Clásico disputado desde que Eden Hazard foi contratado - com a dura missão de substituir Cristiano Ronaldo -, e a terceira vez que ele desfalcará o Real.

Poucos dias antes do primeiro duelo entre Real e Barça da temporada passada, também por LaLiga, o ex- teve uma fissura no pé direito, que o deixou no departamento médico por mais de dois meses, sendo uma baixa vital para Zidane.

Então, já em março deste ano, pelo segundo turno do espanhol, os torcedores merengues esperavam ver o reforço em campo contra o Barcelona, mas uma fratura, desta vez na fíbula, fez com que o camisa 7 ficasse de fora novamente. Mesmo sem o craque, o Real conseguiu vencer os Blaugranas por 2 a 0, com gols de Vini Jr. e Mariano.

Agora, a esperança de Zidane é que sua equipe consiga superar a ausência de Hazard para vencer o Barça de novo. Uma derrota no sábado, que representaria a terceira consecutiva, poderia abalar as estruturas em Madrid. Do outro lado, o Barcelona não tem nada a ver com isso e espera vencer seu maior rival no primeiro clássico sob o comando de Ronald Koeman.