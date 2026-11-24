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O PSG deve ficar sem dois de seus jogadores mais importantes até o fim da temporada. Por isso, o clube pode acompanhar o mercado de transferências de inverno com ainda mais atenção.

Pouco antes, ele havia comemorado com alegria o gol que colocou o Paris Saint-Germain provisoriamente à frente por 2 a 1 na vitória por 3 a 2 sobre o Nice, no início da noite de sábado. Mas, no fatídico minuto 39, nada disso importava mais.

Em um lance extremamente infeliz, Desire Doue torceu o joelho sem contato com um adversário e gritou de dor . Seus companheiros chamaram às pressas a equipe médica. Todos perceberam rapidamente que Doue havia sofrido uma lesão grave. No dia seguinte, veio a confirmação amarga para o jogador de 21 anos e para o PSG: quase um mês exato depois de Khvicha Kvaratskhelia sofrer a mesma lesão em outubro , Doue também rompeu o ligamento cruzado .

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"Fique forte, irmão", escreveu Kvaratskhelia para Doue em seu story no Instagram, pouco depois da divulgação do diagnóstico devastador que agora une os dois craques. "Vamos superar isso, logo estaremos juntos em campo de novo, rindo e fazendo o que mais amamos. Estamos todos ao seu lado."

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PSG ficará meses sem dois pilares dos dois títulos da Champions League

O PSG provavelmente não poderá contar pelo restante da temporada com dois pilares das duas últimas campanhas tão bem-sucedidas, que renderam dois títulos consecutivos da Champions League. Apenas no caso de Kvaratskhelia ainda há esperança de que ele possa voltar na reta final, no fim de maio.

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De todo modo, fica a pergunta: como o PSG reagirá à ausência por meses de dois jogadores absolutamente fundamentais para o técnico Luis Enrique e para a força ofensiva do campeão francês? O clube parisiense, conhecido por gastar sem dificuldade, aproveitará a próxima janela de transferências de inverno para reforçar novamente o ataque?

Primeiro, vale olhar para as alternativas que o PSG já tem no elenco. Ousmane Dembele é o único integrante do temido trio de ataque parisiense que ainda está apto a jogar, mas as lesões frequentemente atrapalham o vencedor da Bola de Ouro de 2025. Recentemente, voltou a sentir a coxa, e foi titular apenas cinco vezes até agora nesta temporada.

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Após as lesões de Kvaratskhelia e Doue, seria ainda mais importante para o PSG que Dembele conseguisse superar os problemas físicos. Também será muito interessante observar como a responsabilidade maior afetará os demais jogadores de ataque.

Quais são as alternativas do PSG no próprio elenco?

Afinal, ainda há opções de alto nível, embora a reformulação do elenco no último verão europeu tenha provocado muitas mudanças. Em retrospecto, a decisão dos parisienses de deixar Bradley Barcola ir para o Liverpool foi, naturalmente, muito infeliz. O jogador da seleção francesa seria titular absoluto agora, condição que ele desejava para permanecer em Paris. Mas, como nos jogos mais importantes frequentemente ficava atrás de Dembele, Doue e Kvaratskhelia, Barcola buscou um novo desafio no Liverpool.

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Outros três jogadores de ataque deixaram a capital francesa no último verão europeu: Goncalo Ramos foi para o Milan, o jogador formado no clube Ibrahim Mbaye foi para o Aston Villa e Kang-in Lee foi para o Atlético de Madrid. No total, o PSG arrecadou quase 290 milhões de euros com as saídas no ataque. Menos da metade desse valor foi reinvestida, principalmente nos substitutos de Barcola e dos demais.

Para atuar pelos lados do campo, chegaram dois jovens em ascensão, empolgantes e com muito potencial: Mika Godts, de 21 anos, contratado do Ajax por 45 milhões de euros, e Maghnes Akliouche, de 24, contratado do Monaco por 50 milhões de euros. Ambos já deixaram sua marca, mas Akliouche mostrou mais consistência.

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O jogador da seleção francesa parece ter encontrado mais facilidade para se adaptar ao elenco estrelado do PSG e já teve atuações de destaque, sobretudo na Champions League. Foi o caso do gol espetacular na vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City, em outubro, e das duas assistências na goleada por 6 a 0 em Villarreal, no início de novembro.

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Assim, enquanto Akliouche já deu sinais de que pode substituir Kvaratskhelia e Doue com sucesso, ao menos em algumas ocasiões, Godts, que tantas vezes encantou no Ajax, ainda não fez de maneira satisfatória a transição da Eredivisie para aquela que talvez seja a melhor equipe do mundo no momento. O jogador da seleção belga ainda não se encontrou no PSG. O campeão mundial Ferran Torres, contratado do Barcelona por 48,5 milhões de euros, também não conseguiu convencer de forma consistente no novo clube até agora.

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Alguns jogadores promissores, por sua vez, podem ter mais minutos e oportunidades de mostrar seu valor. O principal deles é Senny Mayulu, de 20 anos, que chamou a atenção com quatro gols e duas assistências nos últimos cinco jogos oficiais. Outro jogador formado no clube, Quentin Ndjantou, de 19 anos, também espera sua chance, assim como Dro Fernandez, de 18, que trocou o Barcelona por Paris no início do ano.

PSG espera encontrar um novo Kvaratskhelia?

Ainda assim, é perfeitamente possível que Enrique queira mais um reforço para o ataque em janeiro diante dessa situação excepcional, marcada por uma enorme falta de sorte com lesões. Há quase dois anos, o PSG teve uma experiência muito positiva com uma contratação de peso no inverno europeu: em janeiro de 2025, os franceses trouxeram Kvaratskhelia do Napoli para Paris por 80 milhões de euros. Nos meses seguintes, o georgiano se tornou uma das peças decisivas para a conquista do primeiro título da Champions League da história do clube, aguardado havia tanto tempo.

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Ao que tudo indica, Kvaratskhelia não poderá ajudar na busca pelo terceiro troféu da Champions League consecutivo. Será que outro jogador fora de série, contratado no meio da temporada, assumirá esse papel? Junior Kroupi provavelmente custaria um valor semelhante ao pago por Kvaratskhelia.

O francês do Bournemouth pode ser o nome mais comentado entre os parisienses quando o assunto são possíveis contratações de inverno, após um mês terrível para o PSG. Kroupi se destaca pelo drible e pelo toque de bola excepcionais, é perigoso diante do gol e extremamente rápido. Além disso, pode atuar em diferentes posições: embora jogue principalmente como centroavante no Bournemouth, também pode atuar sem problemas pela ponta esquerda.

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Foi por ali que ele atuou recentemente na seleção francesa, pela qual estreou sob o comando do grande Zinedine Zidane em meados de novembro, na derrota por 3 a 1 para a Itália. Três dias depois, Kroupi entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre a Turquia, jogou pouco menos de meia hora pelo lado esquerdo e aproveitou a oportunidade para marcar seu primeiro gol pela seleção.

Marco Rose deve temer perder Junior Kroupi?

O jogador de 20 anos, formado no Lorient e transferido de lá para o Bournemouth em 2025, é muito cobiçado. Alguns gigantes da Premier League estariam interessados em Kroupi, assim como o PSG e o Barcelona. Segundo reportagem recente do The Athletic , o recém-chegado à seleção tenderia a deixar a Inglaterra. O Barcelona é considerado seu destino dos sonhos.

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Resta saber, porém, se os catalães, em dificuldades financeiras, conseguiriam pagar pela transferência de Kroupi, cujo contrato com o Bournemouth vai até 2030. Assim, a porta estaria aberta para o PSG entrar na disputa, especialmente se fizer uma investida já neste inverno europeu.

Isso, porém, não agradaria nem um pouco a um técnico alemão que vem obtendo sucesso: Marco Rose, que recentemente conquistou nove vitórias consecutivas em jogos oficiais com o Bournemouth e levou o time ao quinto lugar da Premier League , gostaria muito de dar cada vez mais espaço a Kroupi. O talentoso francês perdeu os dois primeiros meses da temporada por causa de uma lesão no pé e vem sendo reintegrado aos poucos desde o fim de outubro.

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Kroupi poderia acrescentar uma nova dimensão ao jogo da equipe de Rose, que já vive um ótimo momento. Por isso, seria ainda mais frustrante para os Cherries se o PSG realmente avançasse por ele após perder seus dois astros.

Uma boa notícia para o Bournemouth: os parisienses, naturalmente, também consideram vários outros nomes conhecidos para o ataque e parecem observar a Bundesliga com muita atenção. O jornal espanhol as aponta Antonio Nusa, do RB Leipzig, como um dos principais candidatos do PSG para reagir às duas rupturas do ligamento cruzado. Além de Kroupi e do norueguês de 21 anos, vários outros jogadores parecem estar na possível lista de compras parisiense. Segundo o as, entre eles estão Gianluca Prestianni, do Benfica, Estevao, do Chelsea, Nico Williams, do Athletic Bilbao, Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, Ibrahim Maza, do Bayer Leverkusen, e até Luis Diaz, do Bayern de Munique.