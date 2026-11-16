Três baixas para Portugal! Bernardo Silva, Ruben Dias e Joao Palhinha deixam a seleção antes de duelo decisivo com o País de Gales

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Portugal perdeu três jogadores importantes antes da última partida da fase de grupos da Liga das Nações, contra o País de Gales. Ruben Dias e Joao Palhinha estão suspensos, enquanto Bernardo Silva foi dispensado após uma avaliação médica.

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Três saídas afetam os planos de Jorge Jesus

Portugal enfrenta um grande problema para definir a escalação antes do duelo decisivo de terça-feira pela Liga das Nações, em Cardiff, após a dispensa de Ruben Dias, Joao Palhinha e Bernardo Silva da concentração da seleção. A notícia chega em um momento delicado para Portugal, que ainda tenta se recuperar da surpreendente derrota em casa por 4 a 1 para a Dinamarca, em Braga . Embora Dias e Palhinha já fossem desfalques esperados para a viagem por motivos disciplinares, a ausência de Silva representa o golpe mais significativo para a preparação da equipe.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou que Silva, que atuou como capitão e marcou o único gol da equipe na derrota para os dinamarqueses, não viajará com o grupo após ser considerado sem condições físicas. O meio-campista começou no banco contra a Dinamarca, mas entrou no segundo tempo. Um comunicado oficial publicado no site da federação esclareceu a situação de saúde do jogador. «Bernardo Silva foi avaliado clinicamente e considerado inapto pelo Departamento de Saúde e Performance da FPF, tendo também sido dispensado», explicou a entidade, segundo o O Jogo.

Suspensões tiram Dias e Palhinha da partida

Além da preocupação com a lesão de Silva, Jorge Jesus terá de atuar sem duas peças centrais de seu sistema defensivo. O defensor Ruben Dias, do Manchester City, e o meio-campista Joao Palhinha, do Benfica, receberam cartões amarelos na dura derrota para a Dinamarca e cumprirão suspensão automática de uma partida. As ausências deixam uma lacuna importante no setor defensivo enquanto Portugal tenta reagir em seu primeiro jogo desde a despedida oficial do lendário atacante Cristiano Ronaldo.

Apesar dos desfalques de peso, Portugal ainda depende apenas de si para definir seu destino no Grupo A4. A seleção lidera a classificação com 12 pontos, três à frente da Dinamarca, segunda colocada. Com 24 jogadores no grupo que viajará, um ponto no País de Gales basta para garantir o primeiro lugar e a condição de cabeça de chave no próximo sorteio das quartas de final.

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Jorge Jesus cobra reação imediata

No entanto, o impacto psicológico da recente derrota humilhante para a Dinamarca ainda preocupa a comissão técnica. Ao se dirigir aos torcedores nas redes sociais após a derrota histórica em Braga, Jesus reconheceu que sua equipe ficou muito abaixo das expectativas. O experiente treinador, que substituiu Roberto Martinez no comando, foi direto ao avaliar a atuação, mas manteve o otimismo quanto ao progresso da equipe de modo geral. Ele pediu aos jogadores que permaneçam unidos enquanto se preparam para o ambiente hostil esperado no Cardiff City Stadium.

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«Nem sempre conseguimos o resultado que queremos. Ontem, não estivemos no nosso melhor, mas um jogo não apaga todo o trabalho árduo que temos feito», publicou Jesus em sua conta oficial no Instagram. «Quatro vitórias em cinco jogos, e continuamos na liderança do grupo. Vencemos juntos e perdemos juntos. Agora é hora de analisar, aprender com nossos erros e continuar trabalhando, unidos e determinados a alcançar nossos objetivos.»

Últimos preparativos para o duelo em Cardiff

A equipe realizou uma última sessão de recuperação a portas fechadas na Cidade Desportiva do Braga antes de viajar para a capital galesa. Na segunda-feira, a seleção tem um treino programado no local da partida, dando aos 24 jogadores restantes a chance de se adaptar ao ambiente. A comissão técnica espera uma atuação defensiva muito mais sólida do que a vista no sábado, quando gols de Pierre-Emile Hojbjerg e Joachim Andersen, além de dois de Rasmus Hojlund, impuseram uma pesada derrota a Portugal.

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O País de Gales, que ocupa a última posição do grupo com apenas três pontos, espera aproveitar os desfalques de Portugal. Para Jesus e seus comandados, porém, o objetivo é claro: evitar a derrota e manter a condição de um dos cabeças de chave da elite europeia.