Jogar fora de casa contra o Atlético de Madrid: no futebol europeu, poucas tarefas são tão ingratas quanto essa. Por quase 30 anos, todos os times alemães haviam fracassado ali, em maior ou menor grau, de forma lamentável. Até que um Bayern de Munique muito abalado em vários aspectos conquistou, naquela terça-feira de novembro de 2026, uma notável vitória por 2 a 0 no Estadio Metropolitano.

Do ponto de vista do time de Munique, o cenário dificilmente poderia ser pior. Nas semanas anteriores, más notícias das mais diversas naturezas atingiram o Bayern de Munique praticamente sem parar. A morte do pai de Joshua Kimmich, o colapso do técnico Vincent Kompany, uma série de lesões que desfalcou sobretudo o ataque. Além disso, houve tropeços em campo, como os erros contra o Augsburg e o Viking Stavanger e o empate sofrido nos minutos finais do clássico de sábado pela Bundesliga contra o Borussia Dortmund.

Então, em Madri, a equipe do técnico interino Aaron Dank jogou de repente como se estivesse perfeitamente entrosada havia semanas e viesse de uma sequência de vitórias. Um pouco, portanto, como o Bayern de Munique durante boa parte da temporada passada.

Após debates acalorados, Lennart Karl responde em campo

"Foi simplesmente uma atuação de classe mundial", exaltou o diretor esportivo Max Eberl após a partida. Sua equipe havia "feito quase tudo certo do primeiro ao último minuto". De volta após se recuperar, o capitão Manuel Neuer avaliou: "Foi um domínio total do primeiro ao 93º minuto. Não importava o que o Atlético de Madrid colocasse diante de nós, sempre tínhamos uma resposta."

Os jogadores do Bayern não entraram nas provocações ao estilo do Atlético de Madrid, e os torcedores do Metropolitano, conhecidos por seu entusiasmo, nem chegaram a se inflamar. Tampouco se deixaram abalar pelo fato de que o Atlético de Madrid, em certos momentos, parecia jogar com 12 homens, já que o técnico Diego Simeone saía regularmente de sua área técnica e avançava pelo campo com a emoção de sempre. Também não se deixaram abalar pela dificuldade de criar chances, quanto mais marcar gols, durante muito tempo, apesar do amplo domínio desde o início.

O gol que trouxe alívio veio, enfim, aos 54 minutos, com Lennart Karl. Justamente Lennart Karl, sobre quem se falou mais do que sobre qualquer outro jogador do Bayern de Munique nas últimas semanas. Redes sociais demais, humildade de menos e assim por diante. O presidente honorário Uli Hoeneß anunciou uma "conversa séria" com o jogador de 18 anos. Agora, Karl respondeu em campo. Foi o primeiro aspecto especialmente positivo para o Bayern de Munique.

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Bayern de Munique também consegue vencer sem Kane e Olise em grande forma

O lateral-direito Konrad Laimer marcou o gol que definiu o placar em 2 a 0, aos 74 minutos. Isso também significa que as duas estrelas Harry Kane e Michael Olise passaram em branco. Assim como no empate por 2 a 2 contra o Dortmund, quando os gols também haviam sido marcados por Laimer e Dayot Upamecano.

Kane já está há três jogos sem marcar. Depois de desperdiçar chances contra o BVB, o melhor jogador do mundo tentou cinco finalizações em Madri, sem sucesso. Ao menos deu a assistência para o segundo gol, de Laimer. Olise havia terminado a partida contra o Dortmund com problemas físicos. Em Madri, portanto, faltou a ele a explosão habitual. O francês se esforçou e participou bastante do jogo, mas repetidamente não conseguiu completar os dribles, recuou ou caiu no chão.

É claro que seria possível se preocupar agora com a fase dos dois. Mas, diante da qualidade excepcional e da regularidade que demonstraram nos últimos meses, deve haver uma confiança profunda de que Kane e Olise logo voltarão ao seu melhor nível quase naturalmente. Assim, o que fica é sobretudo um segundo aspecto especialmente positivo: o Bayern de Munique consegue vencer adversários de ponta mesmo sem suas duas principais estrelas em grande forma. E, diga-se de passagem, também sem Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari.

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Bayern de Munique volta a não sofrer gols após sete partidas

Por fim, o terceiro aspecto positivo: depois de sofrer ao menos um gol em cada um dos sete jogos anteriores, o Bayern de Munique voltou a sair de campo sem ser vazado em Madri. O principal responsável foi o líder da defesa Dayot Upamecano, o melhor jogador do Bayern no Metropolitano.

Seu companheiro de zaga Jonathan Tah, que vinha tendo atuações abaixo do esperado, melhorou ao longo da partida depois de um início difícil e, assim, voltou à disputa por posição com Min-Jae Kim. Os dois laterais, Laimer e Josip Stanisic, mostraram muita disposição para atacar sem descuidar do trabalho defensivo. Por isso, o goleiro Manuel Neuer praticamente não teve trabalho em seu retorno.

Com a vitória, o Bayern de Munique subiu, ao menos provisoriamente, para a oitava posição na tabela, que garantiria uma vaga direta nas oitavas de final. Depois de todos os reveses das últimas semanas, o time de Munique reforçou sua condição de um dos principais favoritos ao título da Champions League. Caso o Bayern de Munique volte ao Metropolitano em 5 de junho de 2027 para a final, esta vitória talvez seja lembrada como o ponto de virada emocional da temporada.

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