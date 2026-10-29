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O ex-lateral do Liverpool Glen Johnson alertou o clube de Merseyside para não trazer de volta a Anfield o lateral do Real Madrid Trent Alexander-Arnold, que segue enfrentando dificuldades na Espanha. O ex-jogador da seleção inglesa acredita que seu antigo clube deve resistir à tentação de recontratar o atleta de 28 anos após uma passagem difícil pelo Santiago Bernabéu.

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Ex-defensor se opõe a retorno a Anfield

Johnson acredita que a torcida do Liverpool “não gostaria de ver” o jogador formado nas categorias de base do clube voltar a Merseyside após a queda de rendimento desde sua saída em 2025. Depois de passar 20 anos no clube pelo qual torcia desde criança, o lateral-direito saiu sem custos em busca de um novo desafio. Nesta temporada, disputou apenas seis partidas em La Liga. Sob o comando de Jose Mourinho, foi titular em somente quatro jogos em todas as competições.

Hierarquia de Mourinho deixa inglês sem espaço

Embora tenha sido titular frequente durante sua passagem repleta de títulos pela Premier League, a decisão do defensor de deixar seu contrato chegar ao fim, após a temporada 2024-25, dividiu opiniões em Merseyside. Desde que chegou à capital espanhola, o jogador da seleção inglesa passou a ser a terceira opção de Mourinho para a lateral direita, atrás de Federico Valverde e Denzel Dumfries.

Em entrevista à Betfred, Johnson, ex-lateral do Liverpool, explicou por que o clube deveria evitar o reencontro: “Não é algo que eu gostaria de ver, porque Trent não é mais o mesmo desde que deixou o Liverpool. Ele era obviamente incrível no Liverpool e, às vezes, é melhor deixar as coisas como estão. Não acho que seja o mesmo jogador de antes, porque, se fosse, estaria jogando pelo Real Madrid e não estaríamos tendo esta conversa.”

Breve participação no clássico evidencia papel secundário

A falta de espaço do lateral em Madri ficou evidente na recente vitória no clássico contra o arquirrival Barcelona: ele só entrou em campo nos acréscimos do segundo tempo para ajudar a garantir o triunfo por 2 a 1.

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Receoso de que uma segunda passagem por Merseyside prejudique a imagem do defensor entre a torcida de Anfield caso ele não recupere sua melhor forma, Johnson acrescentou: “Não acho que ele seja o mesmo. Se voltar ao Liverpool e as pessoas esperarem que ele seja o Trent de antes, mas ele não for, poderá começar a comprometer o legado que construiu. Eu não gostaria de ver isso e tenho quase certeza de que a torcida também não.”

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Janela de janeiro traz momento decisivo para a carreira

Com Valverde e Dumfries à sua frente nos planos de Mourinho, Alexander-Arnold terá meses decisivos na tentativa de recuperar seu espaço em Madri antes da abertura da janela de transferências de inverno. Se continuar limitado a entrar como substituto nos minutos finais nas próximas semanas, as especulações sobre uma saída do Bernabéu em janeiro só aumentarão. Um retorno emocionante a Anfield, porém, dificilmente teria apoio de todos.