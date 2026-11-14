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Trent Alexander-Arnold não pretende deixar o Real Madrid na próxima janela de transferências de janeiro, apesar do período difícil que vive na capital espanhola. O jogador da seleção inglesa tem tido pouco tempo em campo sob o comando de Jose Mourinho, o que alimentou intensas especulações sobre um possível retorno emocionante ao Liverpool.

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Romano esclarece situação de Alexander-Arnold no mercado de transferências

O especialista em transferências Fabrizio Romano procurou conter as crescentes especulações sobre o futuro de Alexander-Arnold no Real Madrid. Desde sua transferência de grande repercussão de Anfield, há 18 meses, o lateral tem enfrentado dificuldades para repetir o desempenho de nível mundial que o tornou um ícone da Premier League.

Ao comentar os rumores, Romano disse à DAZN Bet España que, no momento, não há fundamento para as notícias que associam o jogador a uma transferência no inverno. “Houve muitos rumores nas últimas semanas sobre a possibilidade de Trent Alexander-Arnold deixar o Real Madrid na janela de transferências de janeiro, com algumas notícias na Inglaterra sugerindo um possível retorno ao Liverpool. No entanto, não há absolutamente nada em andamento entre Trent Alexander-Arnold, Real Madrid e Liverpool”, afirmou Romano, descartando as especulações sobre uma volta a Merseyside.

Mudanças táticas de Mourinho alimentam rumores de saída

A chegada de Mourinho ao comando técnico mudou profundamente o cenário para Alexander-Arnold em Madri. O treinador português priorizou a solidez defensiva no verão ao contratar Denzel Dumfries, da Inter, e também tem recorrido à versatilidade de Federico Valverde.

Romano detalhou essa disputa por posição: “Trent obviamente respeita e ama o clube, mas isso ficou no passado. Ele está totalmente concentrado no Real Madrid, e não houve nenhum contato ou negociação com o Liverpool. Também é importante esclarecer a situação de Trent de forma mais ampla. No Real Madrid, nas últimas semanas, Fede Valverde tem sido o lateral-direito mais importante nos jogos decisivos. Ele pode atuar no meio-campo ou pela direita, então é um jogador capaz de cobrir várias posições.”

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Compromisso com o projeto do Real Madrid

Apesar de não ter começado como titular em partidas de destaque, Alexander-Arnold não estaria disposto a desistir da busca por se firmar na Espanha. Segundo fontes próximas ao clube, sua postura nos bastidores continua exemplar. O jogador está determinado a lutar por seu lugar e acredita que ainda pode contribuir de forma significativa para a busca do time por títulos em várias competições durante a segunda metade da temporada.

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“No entanto, Trent Alexander-Arnold não está desistindo de jeito nenhum. Ele ainda jogou em uma das últimas partidas do Real Madrid antes da pausa para os jogos de seleções, e Jose Mourinho continua muito satisfeito com ele. Quando Trent está em campo, suas atuações são sempre muito boas. Seus treinos também são do mais alto nível e são sempre valorizados por Mourinho”, acrescentou Romano. Isso sugere que o treinador ainda valoriza as qualidades técnicas singulares que o inglês oferece ao elenco.

Saída em janeiro não está no horizonte

Getty Images

A posição do Real Madrid parece ser a de manter o jogador para preservar a profundidade do elenco na reta decisiva da temporada. Mourinho não estaria disposto a autorizar saídas importantes no meio da temporada, pois considera o ex-jogador do Liverpool uma peça fundamental em seus planos.

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“Tenho certeza de que Trent encontrará oportunidades e ganhará mais tempo de jogo de agora até o fim da temporada. Também não há planos para que ele saia na janela de transferências de janeiro. Mourinho quer manter todos os seus jogadores importantes até o fim da temporada, e Trent Alexander-Arnold certamente é um deles. O Real Madrid quer continuar competitivo em todas as competições, por isso Trent não planeja sair. O clube também está convencido de que ele continuará sendo um jogador muito importante, tanto de agora até o fim da temporada quanto no futuro”, concluiu Romano. Por enquanto, o foco do defensor continua inteiramente em Madri.