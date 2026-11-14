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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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Trent Alexander-Arnold toma decisão sobre futuro no Real Madrid em meio a rumores de retorno ao Liverpool e posicionamento de Jose Mourinho

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Trent Alexander-Arnold não pretende deixar o Real Madrid na próxima janela de transferências de janeiro, apesar do período difícil que vive na capital espanhola. O jogador da seleção inglesa tem tido pouco tempo em campo sob o comando de Jose Mourinho, o que alimentou intensas especulações sobre um possível retorno emocionante ao Liverpool.

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Romano esclarece situação de Alexander-Arnold no mercado de transferências

O especialista em transferências Fabrizio Romano procurou conter as crescentes especulações sobre o futuro de Alexander-Arnold no Real Madrid. Desde sua transferência de grande repercussão de Anfield, há 18 meses, o lateral tem enfrentado dificuldades para repetir o desempenho de nível mundial que o tornou um ícone da Premier League.

Ao comentar os rumores, Romano disse à DAZN Bet España que, no momento, não há fundamento para as notícias que associam o jogador a uma transferência no inverno. “Houve muitos rumores nas últimas semanas sobre a possibilidade de Trent Alexander-Arnold deixar o Real Madrid na janela de transferências de janeiro, com algumas notícias na Inglaterra sugerindo um possível retorno ao Liverpool. No entanto, não há absolutamente nada em andamento entre Trent Alexander-Arnold, Real Madrid e Liverpool”, afirmou Romano, descartando as especulações sobre uma volta a Merseyside.

Mudanças táticas de Mourinho alimentam rumores de saída

A chegada de Mourinho ao comando técnico mudou profundamente o cenário para Alexander-Arnold em Madri. O treinador português priorizou a solidez defensiva no verão ao contratar Denzel Dumfries, da Inter, e também tem recorrido à versatilidade de Federico Valverde.

Romano detalhou essa disputa por posição: “Trent obviamente respeita e ama o clube, mas isso ficou no passado. Ele está totalmente concentrado no Real Madrid, e não houve nenhum contato ou negociação com o Liverpool. Também é importante esclarecer a situação de Trent de forma mais ampla. No Real Madrid, nas últimas semanas, Fede Valverde tem sido o lateral-direito mais importante nos jogos decisivos. Ele pode atuar no meio-campo ou pela direita, então é um jogador capaz de cobrir várias posições.”

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Compromisso com o projeto do Real Madrid

Apesar de não ter começado como titular em partidas de destaque, Alexander-Arnold não estaria disposto a desistir da busca por se firmar na Espanha. Segundo fontes próximas ao clube, sua postura nos bastidores continua exemplar. O jogador está determinado a lutar por seu lugar e acredita que ainda pode contribuir de forma significativa para a busca do time por títulos em várias competições durante a segunda metade da temporada.

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“No entanto, Trent Alexander-Arnold não está desistindo de jeito nenhum. Ele ainda jogou em uma das últimas partidas do Real Madrid antes da pausa para os jogos de seleções, e Jose Mourinho continua muito satisfeito com ele. Quando Trent está em campo, suas atuações são sempre muito boas. Seus treinos também são do mais alto nível e são sempre valorizados por Mourinho”, acrescentou Romano. Isso sugere que o treinador ainda valoriza as qualidades técnicas singulares que o inglês oferece ao elenco.

Saída em janeiro não está no horizonte

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

A posição do Real Madrid parece ser a de manter o jogador para preservar a profundidade do elenco na reta decisiva da temporada. Mourinho não estaria disposto a autorizar saídas importantes no meio da temporada, pois considera o ex-jogador do Liverpool uma peça fundamental em seus planos.

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“Tenho certeza de que Trent encontrará oportunidades e ganhará mais tempo de jogo de agora até o fim da temporada. Também não há planos para que ele saia na janela de transferências de janeiro. Mourinho quer manter todos os seus jogadores importantes até o fim da temporada, e Trent Alexander-Arnold certamente é um deles. O Real Madrid quer continuar competitivo em todas as competições, por isso Trent não planeja sair. O clube também está convencido de que ele continuará sendo um jogador muito importante, tanto de agora até o fim da temporada quanto no futuro”, concluiu Romano. Por enquanto, o foco do defensor continua inteiramente em Madri.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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