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Trent Alexander-Arnold chegou ao Real Madrid para ser o lateral-direito titular, mas, sob o comando de Jose Mourinho, agora vê um meio-campista ocupar a posição. O capitão Fede Valverde voltou a jogar ali no Mestalla e abriu o placar contra o Valencia com um chute forte, enquanto Alexander-Arnold e Denzel Dumfries, contratado no verão, mais uma vez ficaram fora do time titular.

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Valverde marca atuando como lateral-direito no Mestalla

Valverde foi escalado como lateral-direito para a visita do Real Madrid ao Valencia no sábado, sem Alexander-Arnold nem Dumfries entre os titulares de Mourinho. O uruguaio fez a escolha parecer inspirada aos 28 minutos, quando a cobrança de falta de Kylian Mbappe bateu na barreira e a bola voltou para o capitão do Real Madrid.

Valverde dominou a bola a cerca de 20 metros do gol e acertou um chute forte e rasteiro para balançar a rede. Arda Guler ampliou a vantagem oito minutos depois, e os visitantes foram para o intervalo vencendo por 2 a 0.

Capitão domina em posição pouco habitual

A atuação de Valverde foi muito além do gol. Segundo o Sofascore, ele deu 32 toques na bola no primeiro tempo, acertou 26 dos 29 passes e não foi driblado nenhuma vez, enquanto o Real Madrid teve 75% da posse de bola.

Foi mais um sinal de que o experimento de Mourinho se tornou um plano consolidado. Valverde atuou pela primeira vez como lateral-direito na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal, no mês passado, e desde então começou nessa posição contra Sevilla, RB Leipzig e Barcelona, além da partida no Mestalla.

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Alexander-Arnold perde espaço

Alexander-Arnold foi o mais afetado pela mudança. O jogador da seleção inglesa disputou apenas 435 minutos em todas as competições nesta temporada, com somente quatro partidas como titular em La Liga, e ficou no banco sem entrar nos últimos três jogos do Real Madrid na Champions League.

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Sua única partida como titular desde o jogo contra o Villarreal foi na vitória por 3 a 0 fora de casa contra o Racing Santander, quando Valverde ficou de fora por um desconforto muscular. É uma queda acentuada para um jogador que disputou 30 partidas na temporada passada apesar de uma série de lesões. Dumfries também perdeu a posição poucos meses depois de chegar.

O que vem pela frente para os laterais sem espaço?

O Real Madrid havia vencido sete jogos seguidos em todas as competições antes do início da partida, então Mourinho tem poucos motivos para mudar uma equipe que está ganhando. Em entrevista coletiva antes do jogo contra o Racing Santander, ele insistiu: "No fim, todos vão jogar."

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Alexander-Arnold pode contar com a Inglaterra. Thomas Tuchel o deixou fora da convocação para a Copa do Mundo, mas depois voltou a chamá-lo, e o jogador atuou durante os 90 minutos nas duas vitórias sobre a República Tcheca na última pausa para as seleções. A Inglaterra enfrenta a Croácia na quinta-feira.