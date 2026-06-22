Bastaram apenas três dias para transformar uma declaração casual em um programa matinal em uma crise midiática que atravessou os continentes. A protagonista dessa crise é France Pierron, rosto conhecido do canal “L’Équipe”.

Pierron desapareceu da tela, deixando para trás uma tempestade de indignação que ainda não se acalmou depois que ela descreveu o momento do nascimento do filho do astro belga Jérémy Doku como “um momento repugnante em que o pai é inútil”. O canal pediu desculpas, os jogadores criticaram e o público aguarda o destino da jornalista que incendiou a Copa do Mundo com suas palavras.

A jornalista France Pierron não apareceu na tela do canal francês “L’Équipe” na manhã de segunda-feira para apresentar seu programa “L’Équipe du Choc”, apenas três dias após as declarações que fez sobre o jogador internacional belga Jérémy Doku e a questão da paternidade, que provocaram uma onda de repulsa generalizada na França e no exterior.

O nome de Pierron desapareceu da grade de programação televisiva na versão impressa do jornal esportivo diário, antes que sua ausência fosse oficialmente confirmada às 11h em ponto, quando o comentarista esportivo e ex-jogador Pierre Bobi foi promovido para assumir a apresentação do programa em seu lugar, sem abordar a polêmica em curso.

De acordo com o jornal francês “Le Parisien”, o mistério ainda envolve o destino da jornalista, já que não houve nenhum esclarecimento oficial sobre se sua ausência é temporária ou uma medida disciplinar, enquanto Pierron manteve silêncio e não se pronunciou sobre o fato de não ter aparecido.

O canal havia divulgado um comunicado em suas redes sociais, exibido também no início do episódio de segunda-feira, no qual afirmava que “se distancia dessas declarações, que não têm relação alguma com os valores do grupo”, apresentando suas desculpas “ao jogador em questão e ao seu público em geral”.

Declarações que desencadearam a crise

A faísca da polêmica remonta à última sexta-feira, quando o programa “L’Équipe du Choc” discutiu a decisão de Jérémy Doku de deixar temporariamente o campo de treinamento da seleção belga para ficar ao lado de sua esposa, já que ela daria à luz seu primeiro filho durante a Copa do Mundo. Foi então que surgiu o comentário chocante de Pierron.

Pieron disse em tom severo: “Quando você tem a chance de participar da Copa do Mundo, há centenas de jogadores de futebol que gostariam de estar no seu lugar, e você vai deixar tudo isso de lado para assistir ao nascimento do seu filho, o que é um momento repugnante, desculpe-me, em que o pai é inútil... seu papel é o de figurante”.

Repercussão mundial e indignação dos jogadores

As repercussões da história não se limitaram à França. O alvoroço chegou à Inglaterra, onde o atacante da seleção nacional Oliver Watkins defendeu Doku durante uma coletiva de imprensa, dirigindo críticas contundentes à jornalista francesa e afirmando que “a família vem em primeiro lugar”.